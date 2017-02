Un ex futbolista de Boca y un legislador de Río Negro fueron imputados por abuso sexual

El exfutbolista de Boca Juniors Luis Abramovich y un legislador provincial fueron imputados del abuso sexual de dos jóvenes primas tras una peña "xeneize" celebrada en la ciudad rionegrina de Cipoletti.

La decisión fue tomada por la fiscal local Rita Lucía de esa ciudad a partir de una denuncia presentada el 7 de diciembre pasado por una joven de 19 años que afirmó haber sido violada por Abramovich y el legislador Rubén López tras la peña de Boca Juniors realizada en noviembre en el salón de eventos La Ponderosa.

Si bien la joven amplió su declaración el primero de febrero pasado y ratificó que también fue ultrajada su prima, por el momento la otra chica no presentó denuncia alguna.

Pablo Barrionuevo, abogado que patrocina a la denunciante, aseguró que "hay muchas pruebas" en torno al ataque sexual.

En declaraciones a un matutino local, indicó que le pedirá a la fiscal Rita Lucia que le tome declaración a la prima de la denunciante y a un tío que la vio con tres hombres en un boliche la misma noche en la que la joven relata que sucedieron los hechos.

También solicitará que se escuche el testimonio de psicólogo Claudio Marín, que acompañó a la joven a realizar la denuncia a la Fiscalía.

El abogado dijo que por el momento no pedirá la detención de los imputados.

Abramovich, conocido lateral de Boca de los años 80 y 90, fue mencionado por el legislador López, que además es un referente del Sindicato de la Fruta local.

En declaraciones radiales, admitió haber tomado contacto con la joven durante la fiesta, aunque dijo que estaba acompañada por otras dos y negó cualquier tipo de abuso.

"Esa noche fuimos con Abramovich a un boliche de Cipolletti. Estaban esas chicas que eran tres y no dos como dice la denuncia. Bailamos con ellas, tomamos un champagne y me quedé charlando con Abramovich. Luego lo dejé en el hotel y me fui a mi casa", relató López, quien adjudicó la denuncia a una "operación política"