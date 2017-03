Un bebé de un año fue internado con una fractura en el cráneo y sospechan de maltrato infantil

La Oficina Fiscal de Rivadavia investiga un presunto caso de maltrato infantil, que tiene como víctima a un bebé de un año. El pequeño está internado con una fractura en el craneo y su abuela hizo la denuncia, apuntando contra la pareja de su hija.



La causa se inició en las últimas horas, luego de la presentación que hizo la mujer, tras sospechar que su nieto –se reserva su nombre por ser menor– había sido golpeado severamente.



La señora acudió a la Comisaría 13ª de Rivadavia y explicó que había encontrado a su nieto, de un año y seis meses, con una lesión en la cabeza.



Cuando estaba con su hija, en la casa de calle Liniers donde vive el niño, le preguntó por esa herida y qué le había pasado. La madre del menor le contestó que se había golpeado en la bañera de forma accidental.



La abuela no creyó en la versión que le dieron y siguió indagando. Consultó sobre si lo había revisado algún médico, a lo que le respondieron que fue llevado al hospital Saporiti y recibió el alta pocas horas después.



Cada vez con más dudas, la mujer en un momento tomó al bebé y lo trasladó al hospital. Cuando los profesionales lo atendieron le diagnosticaron una fractura de craneo y pidieron de forma urgente que fuera derivado al Notti, donde se encuentra actualmente internado.



Asesorada ante un posible caso de maltrato, la abuela radicó una denuncia en la oficina fiscal.

Directamente expuso las sospechas contra su yerno, pareja de su hija pero que no es el papá del nene herido. El sindicado aparentemente ya habría protagonizado más hechos de violencia con los otros dos hijos con los que convive.



El caso está en manos del fiscal Emiliano Ortega, quien esperaba algunos informes y testimonios para avanzar sobre la causa. Hasta anoche no había detenidos.



En cuanto a la salud de la víctima, se conoció que se encuentra fuera de peligro en el hospital Notti, alojado de en sala común y con buena evolución.