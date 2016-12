Tres años de prisión por hostigar a su ex, a la que hasta le quemó el perro

Un hombre acusado en nueve causas de violencia contra su ex pareja en Neuquén, fue condenado mediante un acuerdo entre las partes, a tres años de prisión efectiva.



La víctima aceptó el arreglo y manifestó que tiene miedo de que su ex pareja esté libre. El hombre llegó a robar una foto de la tumba del padre de su ex pareja y mandársela a modo de amenaza, golpeó a sus hijos y hasta le quemó el perro.



Este lunes, un juez avaló el acuerdo realizado entre la fiscalía y la defensa, y le dictó al agresor una pena de prisión efectiva. Durante la audiencia, la fiscalía señaló además que el hombre posee una condena anterior (siete meses de cárcel), que le fue dictada en 2007.



Por su parte, la defensa no objetó y requirió que se homologue el acuerdo. "Entendelo, mierda, no te voy a dejar en paz, me vas a tener que matar"; "cuando te agarre te violo"; "a vos te falta poco"; "te agarro y te ato"; "vos ya sabés de lo que soy capaz"... Esas fueron algunas de las amenazas que la mujer de 40 años recibió por parte de su ex, publicó LM Neuquén.



El 1 de enero, el hombre la esperó tras un matorral y la interceptó en una calle de Plottier por donde caminaba cotidianamente para ir a su trabajo. "Viste que te enganché, te engancho donde quiero", se jactó amenazante mientras la agarraba de los brazos y la zamarreaba.



"Si no volvés conmigo, la van a pagar tus hijos", le dijo su ex y la amenazó de muerte. Seis días después, le mandó un mensaje que la aterró: "Fui a la tumba de tu papá. ¡Mirá lo que me traje!", y le adjuntó la foto del difunto que se robó del nicho.



Después arremetió contra la hija. "Si no puedo hablar con tu mamá, las voy a matar", amenazó. El agresor le devolvió la foto que había robado de la tumba. En otra ocasión el hostigamiento superó lo imaginado. "Te quemé el perro, andá y fijate", le escribió el agresor en un mensaje de texto.



Según expresó la fiscalía, la mujer llegó a dejar su trabajo y a esconderse por temor a que el hombre la encuentre y la golpee. La pesadilla al menos tendrá un parate a partir de ahora, cuando el hombre comience a cumplir la pena de tres años de prisión.