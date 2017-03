Tras golpear y amenazar a su mujer, se atrincheró con su bebé

C. Gibilaro y M. Schmitt

Tres casos de violencia de género sucedieron en la provincia en las últimas horas, produciendo alerta en las autoridades ante la reiteración de este tipo de delitos. En uno de los casos dos bebés estuvieron en grave riesgo. En los otros dos, los implicados fueron efectivos policiales.



​El primer hecho fue ​en San Rafael, donde una violenta discusión entre una pareja incluyó golpes a la mujer, amenazas de muerte a los hijos que tienen en común y privación ilegítima de la libertad.

El violento episodio sucedió ​el​ lunes en una vivienda ubicada en las inmediaciones de los hornos de Singurí, en el distrito Las Malvinas.



Allí un hombre de 25 años de origen boliviano atacó a su pareja de 24 años y de la misma nacionalidad, y después de golpearla la encerró en una habitación con sus hijos de 3 y un año.

En la discusión hubo golpes, amenazas de muerte con un cuchillo y el llanto desesperado de los niños.



Durante el encierro, la mujer logró escapar con el niño de tres años y solicitó ayuda a los vecinos, quienes se comunicaron con la Policía.



El hombre, al advertir esta situación, se quedó con el bebé y amenazó con matarlo si su pareja no regresaba a la vivienda.



Hasta el lugar arribaron miembros del Cuerpo de Mediadores de la Policía​, que integra el grupo GRIS, quienes​ tras dialogar con el hombre lo convencieron para que depusiera su actitud.



Al agresor que quedó detenido se le secuestró un cuchillo, que sería el elemento que utilizó para amenazar a su pareja e hijos.



​Luego fue trasladado a la Comisaría 42 de Salto de Las Rosas y quedó a disposición de la fiscal Florencia De Diego.



La mujer fue derivada al Cuerpo Forense, donde se le realizará el examen de rigor para constatar las lesiones que sufrió durante la pelea que mantuvo con su pareja.​​



Segundo ataque

En este caso el escenario fue una vivienda de la calle Luis Mordaci 500, de San Martín, alrededor de las 22.50 del lunes. A esa hora un llamado al 911 alertó de que en esa casa había una fuerte pelea y pedían su presencia por temor de que algo grave pudiera suceder.



En el acto ordenaron el desplazamiento de un móvil con dos efectivos y en la vivienda entrevistaron a Zidanella Jofré (26), quien manifestó que ella misma había llamado a la policía, ya que discutió con su pareja, que es efectivo policial, pero que no deseaba radicar denuncia contra él.



No obstante ello, los uniformados procedieron a la identificación del policía, quien resultó ser el auxiliar Marcelo Javier Cacciari Videla (35), reside en la misma vivienda y presta servicio en la comisaría 39.



Él también manifestó que efectivamente existió una pelea con su pareja.



Al solicitarse directivas sobre lo que tenían que hacer, el fiscal en turno dispuso el traslado de la joven a la Oficina Fiscal 12.



Con respecto al efectivo Cacciari no dispuso medida alguna, pero la policía que intervino en el procedimiento por una cuestión de protocolo procedió al secuestro del arma reglamentaria con un cargador sin cartucho.



Tercer caso

El mismo día en jurisdicción de la Oficina Fiscal 12, de San Martín, se produjo otra pelea entre una pareja y también en este caso el protagonista fue un efectivo policial.



Fue en el barrio San Pedro, manzana M, casa 3, del departamento San Martín, donde residen Anahí Guerrero (25) y el oficial ayudante Darío Quiroga (28), quienes el lunes por la noche mantuvieron una fuerte pelea sin llegar a la agresión física.



Por decisión de la Oficina Fiscal 12 se procedió a la retención del arma reglamentaria del efectivo.

Las actuaciones se instruyen en la mencionada dependencia judicial.