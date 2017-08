Un peritaje sobre el accidente ocurrido en la Cuesta de los Terneros, en San Rafael, en el que murieron 15 personas de una academia de baile de Buenos Aires, indicó que el sistema de frenado del micro se accionó y funcionó correctamente. Aún se esperan los resultados de la pericia del tacómetro para determinar a qué velocidad circulaba la unidad que se accidentó el 25 de junio pasado.



Se trata de uno de los informes que realizó Policía Científica, aunque no es la pericia mecánica del accidente.



Científica analizó las marcas de frenado que dejó el micro sobre la Ruta 144, en la Cuesta de los Terneros, en San Rafael, con lo que se pudo comprobar que el sistema de frenos fue accionado y que respondió correctamente.





Video Tragedia de la Cuesta- Diario UNO San Rafael



De todas formas continúa el trabajo en conjunto de Policía Científica y Vialidad Nacional para determinar en detalle cuál fue la mecánica del accidente. Además se espera aún los resultados de las pericias del tacómetro para saber a qué velocidad circulaba.



En la zona donde ocurrió el accidente hay cartelería que indica que no se puede circular a más de 30 kilómetros por hora por una pronunciada pendiente.





tragedia-san-rafael-4.jpg Grave. El micro de la empresa Talcahuano tenía vencida la habilitación. Marcelo Smith / Diario UNO.

Por otro lado se pidió a la Justicia de la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas, de donde son las víctimas, que tomen declaración a los sobrevivientes que no dieron su testimonio en San Rafael por no haber estado en condiciones físicas en ese momento. Se hizo este pedido para no trasladar a las víctimas nuevamente hacia la provincia.



Además, ya fueron enviadas a Malvinas Argentinas las últimas pertenencias de las víctimas que quedaron en Mendoza.



accidente dia del sur.jpg

El trágico accidente

Quince personas, entre niños y adultos, murieron y otros terminaron con graves heridas. Ocurrió en la tarde del 25 de junio pasado en la Ruta 144, de San Rafael, en la zona de la Cuesta de los Terneros, donde hay carteles que indican que se trata de una pronunciada pendiente e indica a los conductores que no circulen a más de 30 kilómetros por hora.



Sin embargo, el chofer no habría lo respetado, el micro volcó y 15 personas murieron como consecuencia, incluído el mismo conductor.



micro-san-rafael.jpg

Luego se conoció que varios pasajeros contaron que el chofer iba rápido y que incluso le pidieron que bajara la velocidad minutos antes del accidente.



Las víctimas, integrantes de una academia de baile, oriundos de la localidad bonaerense de Malvinas Argentina, habían pasado el día en Las Leñas, donde disfrutaron de la nieve, y ya se disponían a regresar a Buenos Aires cuando ocurrió el accidente.