La ministra de Salud, Claudia Najul, acompañada por el subsecretario de Salud, Oscar Sagás, salieron este domingo a recorrer los hospitales de Mendoza donde todavía se encuentran internados 7 de los 22 heridos que dejó el accidente de Tur-Bus.





La buena noticia en medio de la tragedia es que dos de los tres niños que están siendo atendidos en el Notti han evolucionado y ya muestran leves mejorías. Se trata de dos hermanitos oriundos de San Juan, que quedaron huérfanos en el accidente.





El más pequeño, de 2 años, continúa en terapia intensiva y ya se le pudo retirar el respirador. El otro paciente, de 3 años, está en sala común y ha pedido comer, por lo que Najul y Sagás lo destacaron como un "muy buen síntoma".





En tanto, el tercero de los chicos –primo de los anteriores– aún está en UTI, con respirador artificial.





El estado de los adultos

De los cuatro adultos que permanecen hospitalizados, tres están en el Hospital Central y uno en el Lagomaggiore.





En el Central se encuentran Fernando Cerna, César Chavesca Custodio y Claudia Vila; mientras que en el Lagomaggiore permanece Emilia Aguilera.





Cerna presenta una fractura de brazo. Chavesca Custodio fue el hombre que sufrió la amputación de un brazo y ya fue operado.





La más complicada de los tres es Claudia Vila, una mujer que sufrió aplastamiento y por este motivo no tiene movilidad corporal. Será intervenida quirúrgicamente. Por ahora permanece en terapia intensiva.

En tanto, Emilia Aguilera, la paciente del Lagomaggiore, está en sala común.





La ministra dejó en claro que no hay ninguna persona internada en el hospital de Uspallata





Las quejas

Najul y Sagás contestaron los requerimientos periodísticos que daban cuenta de las quejas y los reclamos de los familiares de los pacientes y de las víctimas fatales.





En el transcurso del sábado, muchos de ellos aseguraron que no habían sido informados debidamente y que desde el Gobierno nadie se había acercado a explicarles la situación de sus familiares.





Acerca de la demora del traslado de los heridos graves desde el hospital de Uspallata hasta la ciudad, quien habló fue Sagás y aseguró que no se podía trasladar antes a los heridos. Primero había que estabilizarlos.





Sobre las demoras en brindar la información, Najul explicó que en las situaciones de crisis lo prioritario es asegurar la atención de los heridos.





"Pero todos los familiares han tenido un buen lugar para esperar, con las mejores condiciones y, sobre todo, con asistencia psicológica", sostuvo.





Respecto de las quejas de la familia de Claudia Vila (la mujer que quedó sin movilidad), que cuestionaron no haber recibido explicaciones por parte del Gobierno ni de los responsables de la empresa Tur-Bus, Najul aseguró que ayer (por el sábado) no habían podido tomar contacto con todas las personas internadas, pero que de a poco irían visitándolos y teniendo en cuenta cada situación en particular.





El gobernador, en el Notti

La conferencia de prensa en la que se dio el parte médico de los heridos se realizó en el hospital de niños.





Apenas comenzó, la ministra Najul aseguró que el gobernador fue personalmente a interesarse por el estado de salud de los pequeños horas antes de su viaje a Estados Unidos.





Dijo que estuvo en contacto directo con los familiares.





Sanjuaninos asistidos

Los tres chicos que se encuentran en el Notti son sanjuaninos: dos hermanos y un primito de estos.

Los padres de los dos que son hermanos fallecieron en el accidente. Los familiares debieron trasladarse a Mendoza y la asistencia de estas personas estuvo, hasta ayer, a cargo del Gobierno de Mendoza.





Sin embargo, la ministra confirmó que desde el gobierno de San Juan se comunicaron para informar que se harán cargo de los gastos de la familia.