Tragedia en Mendoza: "Es inexplicable lo que siento, fuiste el amor de mi vida"

"Quien me va a abrazar..quien me va a apoyar en mis decisiones dios es inexplicable lo que siento. Este dolor ...ya no faltaba nada para terminar nuestra casa y formar por completo nuestra vida entera con nuestros dos hijos..mi vida mi amor como le explico a nuestro hijo...te amo inmensamente Eliana Oro fuiste sos y serás el amor de mi vida. Mi princesa...", publicó ayer domingo José Luis en su cuenta de Facebook.