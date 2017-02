Tragedia en alta montaña: creen que el chofer de camión no tuvo culpa

Tras el trágico accidente en alta montaña de este sábado, que se cobró la vida de cuatro personas, la Justicia inició una investigación que, a prima facie, no encuentra responsabilidades en el único sobreviviente.





La fiscal de Homicidios Claudia Ríos comenzó a indagar el hecho y en primera instancia determinó que no actuó con negligencia Marcelo Agüero (56), el conductor del camión que impactó frontalmente al auto que venía ocupado por una familia que falleción.





Es por esto que la magistrada le tomó declaración pero como testigo y decidió no imputarlo en el expediente.









Las víctimas fatales son Leticia Torres (46 años), quien conducía el vehículo, Gabriela Torres (42) Gabriela González (15 años e hija de Torres) y Emilia González (5 años, también hija de Torres). En este último caso la pequeña fue trasladada en grave estado en helicóptero pero al llegar al hospital realizó un paro cardíaco y falleció.

Los investigadores entienden que el conductor, a quien el control de alcoholemia le dio negativo, no tuvoresponsabilidad porque circulaba por su carril como corresponde.Inclusive parece que intentó evitar el impacto con una maniobra pero finalmente no lo consiguió.La colisión se produjo en una curva y los pesquisas creen que la mujer perdió el dominio del vehículo y se cruzó de carril. Además explicaron que no hay indicios de que haya querido pasar a otro rodado.