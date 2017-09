Una vecina de La Mona Bar, de Las Paredes, San Rafael dijo: "Escuché a una chica gritar que decía no lo ví, no lo ví, está muerto'", en la madrugada del sábado cuando Julieta Silva atropelló a Genaro Fortunato.





La mujer relató a Canal 6, de San Rafael: "Yo estaba durmiendo cuando escuché los gritos. Me asomé por la ventana y ví a un hombre -que sería el cuidacoches- que vio todo lo sucedido junto a una mujer que gritaba 'no lo ví, no lo ví está muerto'".



La testigo también señaló que "estaba lloviendo y a lo lejos pude ver un bulto, nunca imaginé que era el cuerpo de este chico", y agregó: "El auto que conducía esta chica estaba sobre El Chañaral en dirección hacia la avenida Hipólito Yrigoyen".



Además contó que "es normal escuchar gritos durante la madrugada, pero esta vez me llamaron la atención, por eso me asomé y vi a un hombre que caminaba y detrás de él iba esta chica, luego vino la Policía y se armó el operativo que duró hasta las 6.30 aproximadamente cuando se fueron todos".