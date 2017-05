Un matrimonio de jubilados fue sorprendido mientras dormía la madrugada del domingo por dos ladrones que irrumpieron en su casa de la ciudad bonaerense de Balcarce. Estaban encapuchados, usaban guantes blancos y los amenazaron con un cuchillo.

Habían violentado de un golpe la puerta de calle. Buscaban plata y la advertencia fue tan cruel como efectiva. Les dijeron que si no les daban el dinero les iban a cortar un dedo o una oreja y entonces, escucharon la conmovedora respuesta de la mujer de 82 años.

"Plata no tengo, así que antes de lastimarme, directamente matame. Mirá, ahí tengo un andador para desplazarme. Si me lastimás, seguramente no podré caminar - recordó Dionisia Ponce que le dijo y después le ofreció - Te pago con la vida, porque plata no tengo".

De pronto se escuchó el silencio. Los delincuentes no dijeron una palabra, resignaron las expectativas que tenían sobre el botín y terminaron escapando con lo que encontraron a mano: un cuchillo de plata y una rastra con 18 monedas de oro incrustadas.



Fuente: TN