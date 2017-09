"Soy inocente, tengo tres hijos"

Enviado especial a Ecuador

José Luis Pérez Castro decidió dar testimonio antes de la recta final del proceso. Dijo que entre la noche del 22 de febrero y la madrugada del 23 estuvo en su casa reunido con su familia y luego se acostó a descansar.

"Cuando me mostraron el ADN yo les expliqué que viví en ese sitio -en referencia a la casa de Ponce Mina-. Nunca conocí a las señoritas asesinadas. En ese momento la fiscal me dijo que sabía que era inocente pero quería que colaborara, pero yo no sabía nada", manifestó el procesado.

"Señores jueces, al momento de tomar la decisión que sea la correcta. Soy inocente tengo 3 hijos", concluyó en llanto.