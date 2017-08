Sobreseyeron al diputado Mario Díaz en la causa por violencia de género

La investigación que comenzó a principios de año contra el diputado provincial Mario Díaz por violencia de género finalizó. La Justicia decidió sobreseer al legislador.

A mediados de enero, el presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad fue denunciado por su expareja por amenazarla verbalmente. El fiscal Mauro Perassi lo imputó por tres hechos de amenazas simples.

La investigación avanzó pero no se encontraron pruebas contundentes para enviar a juicio al camarista del Frente para la Victoria. Es por esto que terminó sobreseído en los últimos días.

Su abogado, Mariano Tello, manifestó al respecto que "se ha llegado a la verdad. Tendría que ser tomada en cuenta a los defectos de las verdaderas víctimas de violencia de género porque entiendo que la denunciante ha utilizado una herramienta muy importante para las verdaderas víctimas de violencia de género tratando de falsear la realidad. Esto no hace más que retrasar el mecanismo que brinda el Estado para las verdaderas víctimas".

"En este caso no estábamos frente a un hecho de violencia de género, no estamos en presencia de una situación de respaldo probatorio de la denuncia y no obstante por orden de la Procuración y atento a la calidad de la persona denunciada, se lo imputó inmediatamente, en no menos de 24 horas a partir de la denuncia", analizó el letrado.