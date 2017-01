Sin prisión preventiva para el reo mal liberado que mató a una mujer

La definición de la prisión preventiva contra Horacio Martín Rodríguez, el reo que fue puesto en libertad por error en agosto de 2016 y que el sábado pasado, tras robar un automóvil se estrelló en la huida contra la casilla de una parada de colectivos, mató a Ayelén Arias de 20 años y dejó gravemente herido al bebé de la mujer de apenas 18 meses, deberá esperar.





Imputado por la fiscal Claudia Ríos por los delitos de robo agravado en concurso real con homicidio simple con dolo eventual, que prevé pena de 8 a 25 años de cárcel, y tentativa de homicidio simple en la misma modalidad, todo indicaba que la prisión preventiva contra Rodríguez iba a salir en tiempo récord, seis días después del suceso.





Pero un cambio de última hora hizo naufragar la audiencia celebrada en plena feria judicial, por lo que la situación quedó postergada para febrero.





La madre de Ayelén Arias y la ex pareja de la víctima, padre del bebé que sobrevivió al brutal impacto, quedaron desilusionados ante la expectativa de ver una rápida resolución de la primera etapa de la investigación.





La fiscal Ríos explicó a los familiares de Ayelén y a los medios lo que había ocurrido: "Se nos ha puesto en conocimiento desde el Tercer Juzgado de Garantías, que el acusado ha manifestado que, aunque ya tiene a su defensor oficial, él quiere cambiarlo por un abogado defensor particular. Atento a esto el juez ha resuelto suspender la audiencia de prisión preventiva".





La fiscal de Homicidios precisó: "Ya nos hemos notificado, respetamos la decisión del juzgado y el derecho de defensa del acusado. Para poder tener un nuevo abogado defensor, quien sea debe aceptar el cargo y estudiar el expediente para poder representarlo adecuadamente en la audiencia de prisión preventiva. Por esta razón es que se suspende".





Comprometido en otros robos

No obstante, la fiscal Ríos explicó que Rodríguez no sólo está involucrado en la muerte de Ayelén, donde no hay dudas de su participación porque fue detenido en el lugar por los transeúntes y luego la policía, a bordo del auto robado, luego del accidente; sino que además está implicado en otros dos robos de vehículos en los cuales ha quedado severamente comprometido.





Ríos señaló: "Le vamos a pedir la prisión preventiva no sólo por el homicidio de Ayelén Arias y la tentativa de homicidio en perjuicio de su hijo, sino además por las dos actuaciones en la que lo tenemos claramente identificado".





"Se trata –continuó– de pruebas contundentes que confirman el hallazgo de las huellas dactilares del señor Rodríguez en un vehículo Toyota Corolla, que fue utilizado para la sustracción de otro auto, cuya víctima declaró a la policía que los ladrones que lo asaltaron iban justamente en un Corolla, del cual aportó la patente que coincide con la del auto donde están sus huellas".





Secuencia fatal





Error. En agosto de 2016 Horacio Rodríguez salió de la cárcel por un error judicial, a pesar de que le faltaban tres años de condena.

Robo. El sábado pasado atacó a un hombre y le robó su auto en Las Heras

Muerte. En la huida, Rodríguez perdió el control del auto que iba a 180 km/h, chocó una parada de micros y atropelló a Ayelén y su hijo. Ella murió horas después.