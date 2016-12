Según datos de la Justicia, el robo fue el delito que más se redujo en un año

El gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo mostró, desde que asumió su gestión, una gran preocupación por la seguridad y la Justicia, servicios que considera esenciales y básicos. A un año de haber asumido y, pese a la cantidad de femicidios y casos resonantes que hubo, según las estadísticas que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal, hubo una baja en todos los delitos que se computan.





Podría decirse entonces que terminará el año conforme con la performance de su Ministerio de Seguridad y de la Policía de Mendoza, dada la merma que está computada.





De acuerdo con las estadísticas publicadas, en 2016 hubo 106 homicidios. En este número no están contemplados ni los femicidios ni los asesinatos ocurridos en diciembre. El año pasado hubo 115 homicidios en once meses. En este punto, la merma no es tan importante como en otros ítems. Hubo nueve homicidios menos.





La mayor diferencia entre los dos años se dio en los robos simples. Allí el número de delitos registrados bajó de 22.277, entre enero y noviembre de 2015, a 19.885, hasta diciembre de este año, por lo que se redujo en 2.392 robos simples menos.





El Código Penal califica al robo simple en el artículo 164 y le da una pena de entre un mes y seis años. "Será reprimido con prisión de un mes a seis años el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o con violencia física en las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad", así define el Código al delito con más ocurrencia en Mendoza.





En robos agravados, que a diferencia de los anteriores implican el uso de arma y el ejercicio de violencia física en los casos más comunes y una pena de entre 5 a 15 años, no hubo una diferencia sustancial. En este caso, sólo hubo 215 menos en once meses.





Las estadísticas también consideran los abusos sexuales con acceso carnal, donde sólo hubo nueve delitos menos.





Hubo un sólo ítem en el que la lucha contra el delito emprendida por la gestión radical en su primer año no logró ganar la batalla. En la tenencia y portación de armas hubo 751 hasta diciembre, mientras que en 2015 hubo 707 casos.