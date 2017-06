Secuestraron 2 rodados que están a nombre del cuñado de Nélida Rojas

La causa Tupac Amaru en Mendoza sigue añadiendo capítulos y parece no tener un final cercano. A las detenciones de la líder del movimiento a nivel local, Nélida Rojas; su esposo, Ramón Martínez; sus dos hijas, Carla y Leonela, y su nuera, Fanny Villegas, se suman allanamientos y secuestros de vehículos que estarían vinculados a la causa.



Durante la tarde del viernes, personal de la División de Delitos Económicos, que a su vez depende directamente de la Dirección de Investigaciones, se encontraba realizando tareas investigativas en la ruta 34 de Lavalle, cuando observaron dos vehículos que tenían orden de ser secuestrados.



Se trata de un camión marca Mercedes Benz y una camioneta Chevrolet S-10 que estaban solicitados en la causa caratulada como asociación ilícita, en la que Rojas está sindicada por, supuestamente, estafar a familias que esperaban una vivienda. La delegada de la organización está acusada también por coacción agravada, extorsión y estafa.



Ambos rodados están a nombre de Aldo Martínez, hermano de Ramón, y aunque en un principio se detuvo a una persona de la cual no se conoció la identidad, solamente quedó demorada para averiguación de antecedentes, pero rápidamente recuperó la libertad.



A pesar de que los vehículos no están a nombre de Rojas o su marido, los investigadores sospechan que, debido a los bajísimos montos por los que fueron transferidos, se trataría de testaferros.



Sigue la causa

Esta semana será crucial para el futuro de la causa Tupac Amaru, ya que mañana se realizará la audiencia de prisión preventiva de Leonela Martínez, el jueves la de su hermana Carla, y se espera que durante el transcurso de la semana se conozca la fecha de audiencia para Nélida Rojas. Cabe recordar que Nelly es la única que no goza de prisión domiciliaria y permanece en la nueva unidad penal Agua de las Avispas.