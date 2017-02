San Rafael tuvo en 2016 la cifra más alta de muertos en accidentes viales en los últimos cuatro años

En el 2016 el departamento tuvo la tasa más alta de personas fallecidas en siniestros viales de los últimos cuatro años. En total fueron 38 las víctimas del tránsito.



Desde el 2013 hasta el año pasado si bien la cifra siempre fue alta, venía teniendo una leve tendencia a la baja, pero el 2016 volvió a demostrar que el flagelo de la accidentología vial es un tema grave en la provincia y particularmente en San Rafael.



En 2013 los fallecidos en el tránsito fueron 37 y luego los siguientes dos años hubo una muy leve baja: en 2014 llegaron a 35 y en 2015 totalizaron 34. Estos datos no alcanzaron a convertirse en una tendencia a la baja, ya que el 2016 trepó a 38 muertos viales.



La estadística surge de la recopilación de los informes oficiales de la policía y del hospital Schestakow. Vale señalar que los números oficiales siempre son menores, ya que no se registran los fallecidos en el hospital luego del hecho ni tampoco se cuentan como hechos de San Rafael los ocurridos en distritos como El Sosneado, Villa Atuel, Real del Padre, Jaime Prats o Monte Comán, que por cuestiones de logística policial (distancias) son registrados como hechos de General Alvear, salvo El Sosneado que se anota policialmente como Malargüe aunque todos son distritos sanrafaelinos.



Marzo, junio, agosto y octubre fueron en 2016 los meses más trágicos en materia vial en San Rafael. En esos meses fallecieron siete, seis, ocho y seis personas respectivamente. En marzo hubo un siniestro con la muerte de tres mujeres en El Sosneado. En agosto otro choque dejó tres muertos en Goudge en un accidente de un auto que chocó con un árbol. Junio tuvo el siniestro con más víctimas en un choque en la ruta 143 que une el Sur con el Gran Mendoza que dejó cuatro víctimas fatales.



El médico Juan Zigliotto, que ha trabajado muchos años en este tema y colaboró con la asociación "Luchemos por la Vida", en un trabajo de su autoría advierte que se debe profundizar los tres sistemas de regulación del campo vial.



En lo legal, entre otras cosas, "hacer cumplir la ley, apoyar la detección masiva con uso de herramientas tecnológicas, metrología, radares, foto multa, cámaras en cruces y tramos peligrosos. Se debe ser más creativo en lo punitivo".



También se debe tener "mayor presencia en la calle, hacer algo más que el operativo estático. Y luego también trabajar en lo cultural, la educación vial tiene que actualizarse, no más la visión panfletaria, afiches y de enseñar sólo señales viales, debe ser más inteligente y específica para cada grupo de riesgo".



En este mes el departamento inaugurará su oficina municipal donde se emitirán las licencias nacionales y se quiere poner más atención en la conciencia y educación vial.