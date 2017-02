Rugbiers: el abogado de la víctima habló sobre la acusación de falsa denuncia

El abogado de la joven que impulsó la causa contra siete rugbiers acusados de abusarla sexualmente habló sobre la contradenuncia que podría recibir la muchacha en los próximos días por falsa denuncia, tal como anticipó el abogado defensor Juan Day.

El letrado querellante, Lucas Lecour, dijo en declaraciones a Radio Nihuil que "no veo dónde estaría la intencionalidad de dañar a una persona si ella ni siquiera recuerda con quién estuvo. La acusación a los imputados surge a partir de los mensajes que intercambió con los mismos jugadores".

"Ella en ningún momento dijo 'quiero que metan preso a tal y tal' porque ni siquiera sabe quiénes son las personas que estuvieron con ella. No denuncia a nadie en particular", agregó el representante de la víctima.

A su vez, Lecour afirmó que "me parece una defensa un poco extraña, una estrategia rara. No le veo demasiado color y lo único que genera es una complicación mayor aún". "Ella no tiene intenciones de hacer un mundo de esta historia. Sólo quiere denunciar una situación de abuso que ha sufrido y no quiere dejar pasar una cosa así, como a ninguna mujer le gustaría", concluyó.