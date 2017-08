Un delincuente robó una camioneta a un reaprtidor de pan, en Guaymallén, y 20 minutos más tarde chocó contra un árbol, destrozó el vehículo y escapó ileso.



El hecho comenzó cerca de las 7.20 de este jueves en calle Echeverría y Alpatacal, de Villanueva, donde un hombre estaba por cargar su Peugeot Partner con el reparto de pan que debía realizar.



"Cuando voy con las bolsas ea mano veo un hombre solo que se subió y se la robó", relató la víctima. Y agregó: "Media hora después me llamó la Policía avisándome que mi camioneta había tenido un accidente y que me acercara al lugar para ver".



Fue en la calle Rópolo al 6.100, de Guaymallén, donde el delincuente perdió el control de la camioneta y chocó contra un árbol. El vehículo quedó completamente destruido.



Una mujer que vive en el lugar contó que había salido para llevar a su hijo al colegio, cuando justo ocurre el accidente en la puerta de su casa.



"Intenté ayudarlo, pero salió por la parte de atrás de la camioneta corriendo y escapó. Ahí me di cuenta que erra alguien que había robado".



La testigo además indicó que no había nadie más en el vehículo y que el delincuente es una persona joven, de tez blanca, con barba y de contextura delgada.



La Policía sigue los rastros del delincuente para atraparlo.



