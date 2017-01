Robaron un auto y arrojaron a un bebé "como si fuese una bolsa"

Dos delincuentes le robaron el auto a una mujer y se llevaron a su bebé de cuatro meses en el asiento trasero, hasta que a los pocos metros abrieron una puerta y lo arrojaron a la vereda, por lo que sufrió lesiones y debió ser hospitalizado, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, partido de La Matanza, informaron hoy fuentes policiales.



El episodio ocurrió anoche en Conesa 350, de esa localidad de la zona oeste del conurbano, por donde se trasladaba a bordo de su Renault Sandero una mujer de 27 años que llevaba a su bebé de cuatro meses en el asiento trasero.



En esas circunstancias, la automovilista fue abordada por dos delincuentes, uno de ellos armado, que la amenazaron con intenciones de robarle el auto y la obligaron a descender.



A pesar de los gritos y de la desesperación de la mujer, los ladrones abordaron el auto y arrancaron con el bebé en el interior.



Las fuentes contaron que la mujer comenzó a correr el auto a los gritos y, a los pocos metros, los asaltantes abrieron la puerta y arrojaron al niño a la vereda, tras lo cual escaparon.



Luciana, la mamá del bebé de cuatro meses que fue arrojado por delincuentes desde el vehículo que acababan de robarle instantes antes en Ramos Mejía, aseguró que los asaltantes "lo tiraron con todo, como si fuese una bolsa", ya que "no les importó nada y sólo querían el auto".



El bebé, que sufrió golpes y escoriaciones, fue trasladado de urgencia al sanatorio La Trinidad, de Ramos Mejía, donde inicialmente fue alojado en terapia intensiva para ser sometido a distintos estudios.

Los voceros dijeron que la evolución del niño es buena y que las lesiones no fueron graves, por lo que en las últimas horas fue pasado a terapia intermedia.



En tanto, efectivos de la seccional local trabajaban en la zona en busca de los delincuentes, que aún no fueron localizados, al igual que el auto.



A raíz del hecho se inició una causa que quedó a cargo del fiscal de Instrucción 3 de La Matanza, Guillermo Bordenave.