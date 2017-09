Luego de la fuga de un preso que trabajaba en la limpieza del parque general San Martín, el director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, aseguró que el sistema de monitoreo por pulsera electrónica funciona bien y que deberán reajustar la selección de internos para trabajos fuera del penal.



La fuga ocurrió al mediodía del lunes, cuando tres internos monitoreados con pulseras electrónicas salieron del penal acompañados de un penitenciario para realizar trabajos en el Parque.



Una vez terminado el trabajo, este hombre le pidió al penitenciario ir al baño y allí escapó.



Se trata de un interno de 27 años, quien estaba preso por primera vez y había sido premiado por haber terminado la primaria. Ya había empezado la secundaria. Además, según Orellana, no había tenido problemas con los penitenciarios.



Tiene una condena de 4 años por una tentativa de robo agravado, la cual terminaba en 2019, y estaba cerca de recibir la libertad condicional.



"La idea que los internos trabajen y estudien sigue siendo el eje de la gestión. Por una persona que haya fallado no quiere decir que el programa sea malo. Si tenemos que redireccionar ciertas cosas, como la selección de internos para estos trabajos", sostuvo Orellana en Canal 7 Mendoza.



Agregó: "Esto no es una cuestión de seguridad, sino la persona tendría que haber ido con dos custodios y esposado, y no estaríamos en el concepto de reinserción".



En este sentido dijo: "No se descarta más custodia, pero quizá cambiemos los requisitos para que estas personas puedan acceder. Lo mas probable es que pidamos más proximidad con algún tipo de beneficio como el efectivo cumplimiento de los fines de semana de ir a la casa y volver".



Orellana sostuvo que el penitenciario que acompañaba a los reos es investigado para ver si hubo o no connivencia con la fuga.



Aseguró que personal de Búsqueda de Prófugos está tras los pasos del reo y una de las pistas más fuertes está en el barrio San Martín o los barrios aledaños, debido a que la última señal emitida por la pulsera fue en dicha zona. Además había presentado un domicilio de ese lugar para cumplir con su libertad condicional.