El efectivo policial acusado de matar a un presunto motochorro recuperó su libertad, ya que las autoridades entienden que actuó en legítima defensa. Distinta es la realidad para el compañero del fallecido, quien continuará tras las rejas.

El fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello tomó esta decisión en las primeras horas de la mañana de este lunes. El uniformado de 29 años que presta servicios desde hace un año y dos meses en la Unidad Policial de Asistencia al Turista (UPAT) brindó su testimonio en el expediente.

Se trata de una declaración informativa, es decir, un paso intermedio entre ser testigo o sospechoso de un hecho. Acto seguido recuperó su libertad, ya que para el investigador judicial se cumplen los supuestos de la legítima defensa, calificación que no prevé condenas para el autor del hecho.

Quien seguirá tras las rejas es Guido Alex Rodríguez (28), el sospechado de intentar cometer el asalto junto al fallecido Juan Manuel Quiroga Morales (24). El fiscal Pirrello extrajo una compulsa para que sea investigado por la tentativa de robo y la remitió a la Fiscalía de Robos Agravados.

En varios casos similares, los delincuentes que sobreviven al hecho son imputados por la muerte de sus compañeros bajo la carátula de homicidio en ocasión de robo. Sin embargo, esta forma legal no tiene mucha jurisprudencia y no suele prosperar en las audiencias ante la Justicia de Garantías, por lo que no se le imputó ese delito a Rodríguez.

Prueba clave

Para dejar en clara la legítima defensa fue fundamental un video que grabó una cámara del Ministerio de Seguridad. En la secuencia se observa cuando el efectivo policial, que estaba de franco, y su novia son interceptados por los motochorros. Las víctimas le entregan su motocicleta a los ladrones.

Cuando huían, el uniformado saca su pistola 9 milímetros reglamentaria y efectuó una decena de disparos contra los ladrones, que huían en las dos motos. Quiroga cayó del rodado, intentó seguir su fuga a pie pero terminó desplomado en una cuneta.

El caso

Las autoridades tomaron conocimiento del hecho cerca de las 7 del domingo gracias a las grabaciones. Al llegar al lugar, en la esquina de Lisandro Moyano y Pascual Segura, en Las Heras, se encontraron con el cadáver de Quiroga, diez vainas servidas y un arma de fuego de utilería.

Media hora después ingresó un llamado al 911 de una mujer asegurando que su hijo estaba malherido en calle Necochea al 2.677. Personal policial fue desplazado y traslado al hombre identificado como Guido Rodríguez al Hospital Carrillo, donde lo asistieron por una herida de bala en la pierna derecha. Luego fue derivado al Hospital Central y finalmente en una subcomisaría.

Sucede que en un primer momento dijo que le quisieron robar la moto a la vuelta de su casa -reside en calle Lisandro Moyano al 502-. Luego cambió la versión, argumentando que estaba en la puerta de su casa cuando unos sujetos en moto lo balearon.

Se realizó un allanamiento en su domicilio y se encontró una Appia de 150 cilindradas con un orificio de bala y prensa de vestir con manchas de sangre.

A las 10.30, se presentó en la Oficina Fiscal 6 el policía admitiendo ser el autor de los disparos y asegurando que huyó de la escena porque su novia estaba en estado de shock.

Finalmente, a las 17 se realizó un allanamiento en la casa del auxiliar donde se encontró su moto, una Yamaha SZ de 125 cilindradas.