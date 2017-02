Diego Loscalzo, sindicado como autor del crimen de seis personas en el distrito bonaerense de Hurlingham, programó los asesinatos, según determinó el informe de la pericia psiquiátrica y psicológica realizada al agresor.



Además, se dispuso su traslado a la cárcel de Melchor Romero, en la ciudad de La Plata, donde estará alojado en un pabellón psiquiátrico.



El informe de la pericia psiquiátrica y psicológica determinó que Loscalzo programó los asesinatos, tenía celos porque su mujer recordaba al marido, asesinado hace unos 10 años, y también se sintió molesto con un préstamo de dinero que hizo la mujer y que él no se había enterado.



De acuerdo con el informe, el hombre tiene miedo que le pase algo en la cárcel, tiene miedo a sufrir un abuso sexual y confesó que se quería suicidar. Loscalzo mostró frialdad y distancia respecto al incidente, según los peritos.



Dijo que no consume alcohol y drogas, y que tenía una excelente relación con la mujer policía y su familia.



En la misma línea con el informe de la pericia psiquiátrica y psicológica apuntaba una hipótesis respecto a que un mensaje escrito por la pareja de Loscalzo en la red social Facebook, donde la mujer expresó su amor incondicional hacia el padre de sus hijos, habría sido el disparador que provocó los celos del agresor.



En el mensaje la mujer dijo: "Cuántas sensaciones encontradas en ese momento. Sentí que se paraba el tiempo, que me faltaba el aire. Sólo cerré mis ojos y soñé por un momento que todo era mentira, que nada era verdad. Por un segundo sentí estar en tus brazos, escuché decirte Lechona, todo va estar bien ".



"Esas brisas que corrían eran tus caricias que me estremecían el alma, mi amor... Pero al abrir mis ojos sólo volví a la realidad, que sólo tenía los más hermosos recuerdos vividos, tan sólo el amor eterno que nos dimos y dos soles hermosos que iluminan mi vida, como vos lo hacías mi piojo . Te amo y eso nunca va a cambiar. Siempre vas a vivir en mí", concluyó.



"Tenía todo planificado", dijo una de las sobrevivientes



Cinthia López Gotta, una de las sobrevivientes de la masacre de Hurlingham, consideró este jueves que Loscalzo planificó todo los detalles de la noche en que cometió los crímenes.



"Diego es el loco, es bipolar, tiene doble personalidad. Todo lo tenía planificado", sostuvo quien era amiga de Romina y Vanesa Maguna, las dos hermanas asesinadas junto al marido de la segunda, Darío Díaz, en la casa situada en la calle Olavarría, de Hurlingham.



Al justificar su presunción sobre la planificación de los asesinatos, López Gotta recordó que la noche fatídica del domingo Loscalzo fue quien se encargó de cocinar y que la invitó a comer a ella, a Vanesa Maguna y a su esposo.



Dijo que el hombre preguntó por su suegra Juana, quien fue asesinada posteriormente en la segunda parte de la serie criminal.



Loscalzo terminó de comer y se retiró, mientras Cinthia se puso a tender ropa y Romina comenzó a hacer pochoclos porque iba a presenciar una película con su hijo de 11 años.



En ese momento Loscalzo volvió y comenzó a gritarle cosas a Romina que no pudo entender, según contó Cinthia al canal TN, hasta que la mató de varios disparos. Vanesa y Cinthia se arrojaron encima del asesino para intentar desarmarlo, según el relato de la mujer, pero no pudieron hacerlo, y el hombre "remató" de varios tiros a la primera.



Cinthia escapó de la casa a la carrera y fue perseguida por Loscalzo mientras seguía tirando. El tercer disparo alcanzó a la mujer en una de las piernas; "Me quedé callada y me tapaba la boca, porque me dolía la pierna... Él seguía disparando... Pero me hice la muerta para que no me matara", recordó, que se recuperó en forma satisfactoria y fue dada de alta del hospital al que había sido llevada.



De acuerdo con los elementos recolectados, Loscalzo también hirió a Díaz, que murió más tarde en un hospital y estuvo a punto de matar al hijo de su esposa, pero escuchó el ruego del chico que lo llamaba "papá" para que no lo haga tras apoyarle el arma en el pecho.



Luego se dirigió en su moto a la casa de otro de sus cuñados, José Maguna una, y tras hacer salir de la casa con un ardid a toda la familia, matar a tiros al hombre, a su madre, Juana Paiva, y herir a su esposa, Mónica Lloret, quien perdió el bebé que iba a nacer al otro día, y a su hija, una niña de once años.