Otra denuncia contra el hermano de un comisario: lo acusan de vender un auto robado

El sábado pasado fue noticia una vez más Diego Ariel Trepicchio, un hombre de 39 años que pese a ser hermano de un comisario tiene un sinnúmero de antecedentes. Ahora trascendió otra denuncia en su contra. En esta ocasión fue por vender un vehículo robado.

La acusación judicial se realizó el 30 de junio pasado en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. La denunciante, una joven de 25 años, detalló cómo fue la maniobra donde entregó su auto, dinero en efectivo y recibió a cambio otro rodado que era robado, según descubrió tiempo después.

La maniobra tuvo lugar el 2 de mayo, cuando la víctima se contactó con Alejandro Fugazzotto -hermano de un concejal radical de Godoy Cruz-, quien es el propietario de una agencia de autos ubicada en Villa Hipódromo.

Ese día se dirigió al lugar, ubicado en la esquina de Lavalle y Joaquín V. González, para ver un Fiat Uno que quería comprar. Uno de los empleados de la agencia, Alejandro Esteban Cardozo (39) -procesado en 2014 por usar documentación falsa en un registro del automotor-, fue quien le mostró el vehículo.

Según la denuncia, la compradora estuvo convencida y decidió señarlo con mil pesos. Dos horas después, Cardozo la llama y le dice que finalmente el dueño no quería vender el vehículo tan barato, por lo que subiera la oferta. Negada a esto, la víctima se dirigió a la agencia para retirar la seña y el empleado le dijo que tenía otro auto para ofrecer.

Se dirigieron hasta una casa ubicada en calle Asia y Chile, donde una mujer le mostró un VW Gol. "La hermana del supuesto dueño me atendió y me lo mostró pero no tenía llave para arrancarlo. Al otro día volví, el dueño lo hace arrancar y me lo muestra. Volvimos a la agencia y les di la plata, que contó junto a Cardozo", detalló. La mujer pagó entregando su auto Renault 12, 25 mil pesos en efectivo y cuatro cuotas de 1.500.

Cuando van a firmar el papel de compra venta, el dueño del auto firmó como Pablo Peralta, cuando la tarjeta verde decía que el titular era Juan Ignacio Paz. "Me dijeron que Peralta era su pariente, tenía permiso para circular y tenía que mandarle la plata a Buenos Aires, donde estaba radicado el auto. Luego me mandarían los papeles", dijo la damnificada.

Durante un mes estuvo circulando en su auto nuevo. Pero la alerta se encendió cuando tuvo que renovar la oblea de GNC y le avisaron que el equipo era robado. "Fui a la agencia y le dije a Fugazzotto que debía pagarle la primera cuota, pero me tenían que dar los papeles. Me negó que hubiera comprado algo ahí. Me dijo que el auto se lo había pagado a un empleado que incluso despidió porque le robó un vehículo", aseguró en la denuncia la compradora.

Luego se dirigió a la vivienda donde había visto el auto por primera vez y fue recibida nuevamente por la hermana del vendedor. "Ella me dijo que su hermano no se llama Pablo, si no Diego Trepicchio. Le dejé mi número pero nunca me llamó. Busqué su nombre por Internet y vi que tenía antecedentes", relató.

Luego de realizar la denuncia penal, envió una carta documento en la agencia pero se negaron a recibirla. Los investigadores judiciales realizaron un peritaje caligráfico en los documentos firmados por Trepicchio con nombre y apellido falsos.

La estafada también pudo descubrir que el auto en cuestión fue denunciado como robado a las 23 horas, pese que ese mismo día lo compró cerca de las 16.

post facebook diego ariel trepicchio.jpg El hombre continúa ofreciendo autos a la venta en Facebook.





Investigado

Diego Trepicchio, hermano del encargado del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) y el Grupo Especial de Seguridad (GES) Fernando Trepicchio, está siendo investigado por una presunta vinculación a la mafia de los trapitos en las afueras de un reconocido boliche en Chacras de Coria.

También fue descubierto a mediados de 2014 circulando en un VW Vento que había sido sustraído de la calle.

Pese a las múltiples acusaciones que tiene en su contra, el hombre sigue vendiendo vehículos en distintas páginas de la red social Facebook.