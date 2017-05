Ofrecieron una recompensa de $500 mil para quien brinde datos sobre Soledad Olivera

La Justicia Federal ofreció 500 mil pesos de recompensa para quien pueda aportar datos certeros sobre Soledad Olivera, de quien no se sabe más nada desde noviembre de 2011, cuando salió de su casa de Lavalle para encontrarse, al parecer, con Mariano Luque, único sospechoso e imputado en la causa.



Esto surge pocos días antes que la Tercera Cámara del Crimen decida la sentencia a Luque en el segundo juicio que se hace sobre su responsabilidad en la desaparición de Soledad Olivera.



La resolución publicada en el Boletín Oficial de la Nación señala que las personas que quieran aportar datos pueden comunicarse con el Programa Nacional de Coordinación para la búsqueda de personas ordenada por la justicia al 0800-555-5065.



El fiscal federal Fernando Alcaráz llevó adelante una investigación para determinar si Soledad Olivera había sido víctima de una red de trata de personas.



Se realizaron varios procedimientos en la provincia y allanamientos en prostíbulos en la Patagonia, todos con resultados negativos.



A casi seis años de la desaparición de la mujer, la Justicia no se da por vencida y por eso ahora ofrece 500 mil pesos para quienes aporten datos si la vieron en algún lugar o saben dónde puede estar.



Soledad fue vista por última vez el 18 de noviembre de 2011 en la zona de Tres de Mayo, en Lavalle, donde ella vivía junto a sus 3 hijos y sus hermanas.



En la tarde de ese día, Soledad salió con lo puesto y dijo que iba hasta la finca de Luis Curallanca, para encontrarse con su hijastro, Mariano Luque, con quien mantenía una relación sentimental. No existió ningún indicio para pensar que ella quisiera irse y abandonar a sus hijos.



Desde ese momento nada más se supo de ella y no nunca se pudo encontrar un testigo directo que asegurara que Soledad llegara a ese destino.



Sin embargo Luque es el único imputado por la desaparición de la mujer, y en el segundo juicio que se realiza por esta investigación, el Ministerio Público Fiscal y la querella pidieron 20 años de prisión por homicidio simple, a pesar que nunca se haya encontrado el cuerpo.



Sin embargo la defensa sostuvo que Mariano es inocente, que de ninguna manera se puede probar que él le haya hecho algún daño y que Soledad Olivera seguramente fue víctima de un engaño y alguien la captó en el camino, antes de encontrarse con Mariano Luque, y que seguramente es víctima de una red de trata.