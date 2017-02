Ocho personas detenidas, denuncias de represión policial y una posible estafa en Guaymallén

Ocho personas detenidas, acusaciones de una violenta represión policial, denuncias y la búsqueda de un hombre que cobró dinero por terrenos de los cuales no es el dueño fue el resultado de un desalojo que efectivos hicieron ayer en una propiedad de Rodeo de la Cruz, en Guaymallén. Aseguran que hubo heridos y no existió asistencia médica.



Todo se inició a las 13 de ayer en el barrio Unión y Fuerza. En terrenos desocupados pero cerrados unas 35 personas se encontraban haciendo trabajos de limpieza. Todos habrían pagado y adquirido parte de esas tierras. Unas 135 familias de la zona tienen planeado construir y vivir en una de esas 8 hectáreas puesta a la venta.



Quienes se encontraban trabajando señalan que ya cancelaron la adquisición del terreno y tienen un boleto de compra y venta para justificarlo. "De repente apareció la policía con un impresionante despliegue, cinco móviles, cuatro motos, infantería, de todo. Ahí empezaron a reprimir, dijeron que no les importaba si había niños", contó Gisela Marsala, quien ayer se encontraba en la fiscalía junto con las víctimas, oficiando de vocera.



"Llegaron sin ninguna orden de desalojo y empezaron a tirar balas de goma. Hay gente a la que le pegaron. Había chicos, señoras mayores, una embarazada de 8 meses. A una mujer le dio un ataque de epilepsia y no solicitaron asistencia médica", agregó Marsala.



El procedimiento policial terminó con ocho aprehendidos (cuatro mujeres y cuatro hombres), que durante el transcurso de la tarde fueron recuperando la libertad luego de que las autoridades chequearan sus antecedentes. No se les imputó ningún delito, aunque podrían haber cometido una turbación de la posesión, que en el Código Penal está sancionada al igual que la usurpación.



"Es gente trabajadora y humilde que ha puesto su dinero. Hay un abogado que los representa y están todos los papeles correspondientes", agregó Gisela.



Desde la Justicia –la causa se tramita en la Oficina Fiscal 19 de Rodeo de la Cruz– informaron que no hubo heridos durante el desalojo y que se está investigando el caso.



Los pesquisas pudieron contactarse con el dueño del terreno en cuestión, quien explicó que el mismo está a la venta, pero que no ha recibido dinero de nadie hasta el momento. Los vecinos aseveran que ya le entregaron plata a un hombre de apellido Carmona, quien está certificado que no es el dueño.



"La gente pudo ser estafada por esta persona; hay que ver cómo es la situación", comentó una fuente ligada a la causa. Ahora los investigadores se centran en dar con este hombre que recibió el dinero y no es el dueño de las tierras.