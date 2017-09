La mujer de 73 años estafada con el viejo cuento del tío contó detalles de lo que ella y su madre de 94 años vivienron, cuando delincuentes las embaucaron y les quitaron sus ahorros de $140 mil que atesoraban en su casa, ubicada en la calle San Juan de Dios de Guaymallén





Según contó la víctima, María Hadid (73), recibió a las 10 de la mañana un llamado de una persona que se hizo pasar por su sobrina Carolina y le pidió que le entregara su dinero a un hombre que pasaría por su casa en calidad de contador del Banco Nación. La excusa es que debían cambiar los billetes porque quedarían fuera de circulación.





"Soy una persona muy desconfiada y nunca dejo entrar a nadie a mi casa, pero me hicieron creer que hablaba con mi sobrina y caí porque el día antes fue el cumpleaños de mi madre Matilde y recibí llamados de otros familiares como el de otra sobrina, Irina, de Comodoro Rivadavia", relató María.





La mujer, jubilada después de dedicar una vida entera al trabajo como instrumentista en las salas de operación de sanatorios y hospitales, contaba angustiada que los ladrones se llevaron todo lo que les quedaba a ella y su madre para poder mantenerse, ya que el monto de la jubilación les resulta muy bajo para los gastos que les toca afrontar.





Además, precisó que los timadores fueron muy astutos y armaron una historia muy creíble. Estuvo en comunicación telefónica durante un buen rato hasta que llegó el supuesto contador y la tomó por sorpresa. Una vez dentro de su hogar ella se negó a darle la plata porque intuía que las cosos no eran claras. Le exigió al hombre documentación y el ambiente se tornó tenso.





"Cuando ya estaba adentro me quedé indefensa, me presionó por la fuerza a que le pasara el dinero y no tenía escapatoria, sentí mucho miedo y se lo di. Cuando se fue se subió a un auto moderno con los vidrios polarizados que lo esperaba estacionado afuera", continuó detallando.





La causa quedó sin detenidos en la Oficina Fiscal Nº8 y Hadid también radicó una denuncia en el área de Delitos Económicos de la Policía. Hasta ayer no había sido esclarecido el hecho y la mujer sería citada a una ronda de reconocimiento fotográfico para aportar datos a la investigación que se abrió.





Familiares en alerta

Este tipo de estafa ya fue denunciado en otras oportunidades. Se trata de bandas que llaman por teléfono haciéndose pasar por empleados de la ANSES o de algún banco y con la excusa de confirmar ciertos datos, entablan una conversación con las víctimas a través de la cual recopilan información para manipularlas y luego despojarlos de sus ahorros.





Las estafas a través de comunicaciones telefónicas son cada vez más frecuentes. Según datos aportados de un relevamiento realizado por la ONG Defendamos la República Argentina, se registran hasta 500 casos sólo en Buenos Aires.





Entre las técnicas más utilizadas aparecen la historia sobre un cambio en la circulación de los dólares, la presunta vuelta del corralito, la venta de billetes falsos por parte de arbolitos y hasta apócrifos planes de ahorro. Por este motivo, alertan a los familiares cercanos a cuidar a los mayores de timadores.