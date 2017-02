"Me cuesta ponerle la anestesia al gordo, no tiene piel, tiene cuero de chancho", le dijo Arzuza a la esposa

El juicio a Carlos Gustavo Arzuza , el cirujano acusado de mala praxis que derivaron en la muerte de dos personas, dejó mucha tela por cortar, luego de su inicio este jueves en la primera cámara del crimen.





La primera en declarar fue Adriana Alcalá, esposa de Roberto Del Barco, quien relató que conocían a Arzuza porque sus hijas eran compañeras de colegio desde pequeñas.





La mujer sostuvo que en reuniones sociales que tenían con los padres del colegio, fue Arzuza quien le dijo a Del Barco que le sacaba la panza y podía tener "otra vida".





"Estás gordo, te operás y te vas a sentir mejor", le habría dicho Arzuza al hombre, quien según su esposa nunca antes había tenido la idea de operarse.





"Es como si fuese a sacar una muela, no te va a pasar nada", le dijo Arzuza a Del Barco y su mujer, quien sostuvo que su marido era muy temeroso en estas cosas y confió mucho en él.





Finalmente, luego de hacerse los estudios quirúrgicos, el 15 de julio de 2013 la pareja llegó a la clínica donde se haría la cirugía.





Carlos Gassibe y Gustavo Arzuza eran los únicos médicos que estaban en el lugar. Ellos se harían cargo de administrar la anestesia del paciente.





"Cerca de las 13 salió el doctor Gassibe y lo llamó para prepararlo, yo me quedé en la sala de espera. Una hora después me llamaron y me hicieron pasar para verlo. Estaba desnudo, tapado con una frazada, en una camilla, con un suero. Ahí estuvimos solos charlando un rato hasta que Arzuza se lo llevó y yo volví a la sala de espera", detalló Adriana Alcalá.





Sostuvo que el médico acusado le dijo que la cirugía demoraría cerca de 4 horas.





"Cerca de las 15 Arzuza salió del lugar, sin guardapolvo. Le pregunté como estaba mi marido y me dijo que estaba todo bien: 'Me cuesta ponerle la anestesia al gordo, tiene cuero de chancho', salió a hablar por teléfono y luego volvió a entrar", relató.





Luego llegó una mujer, quien ingresó a las instalaciones, salió un tanto nerviosa y regresó luego con elementos descartables.





"Cerca de las 16.30 o 17, salió Arzuza y esa mujer, cerró las puertas y me llamaron. Me dijo: 'El gordo se me murió, yo no quería'. Yo no lo podía creer, le dije me estás jodiendo y entré. Estaba en el mismo lugar que cuando lo despedí, en la misma camilla, le salía sangre por la boca y la nariz, yo lo sacudí, estaba morado. Me dio un ataque de nervios, le preguntaba qué había hecho y me decía: 'Nada, se me murió el gordo'".