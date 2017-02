Máxima velocidad: "Mi hijo viajó en diciembre por TurBus y tuvo exactamente la misma vivencia"

"Mi hijo viajó en diciembre y tuvo exactamente la misma vivencia", contó el procurador Alejandro Gullé sobre la empresa de TurBus, en la cual el sábado murieron 19 personas luego de volcar en Horcones.



"Me contó que la gente le gritaba al chofer que bajara la velocidad y que el hombre no acataba el consejo de los pasajeros", detalló a Radio Nihuil Gullé sobre lo que vivió su hijo en diciembre por TurBus.



En el caso del accidente de la madrugada del domingo, Alejandro Gullé sostuvo que al parecer esta conducta de ir a alta velocidad es bastante común en todas las empresas porque quieren llegar primero o antes que otros micros a la aduana y migraciones sino las esperas son muy largas. "De ser así habrá que buscar una solución" para evitar este tipo de situaciones.



Contó además que el otro chofer, Pedro Vargas, descansaba cuando se levantó para pedirle que bajara la velocidad, pero no le hizo caso y a los pocos minutos ocurrió el vuelco en la Curva de Yeso.



"El nivel de irresponsabilidad es concebible en una persona que le resulta indiferente, porque es previsible cómo puede terminar", dijo el procurador.



En el caso de los dueños de la empresa TurBus, Gullé dijo que llegaron ayer a Mendoza para hacerse cargo de los primeros gastos de medicinas y sepelio.



Estos serían responsables civiles y tendrán que indemnizar a las víctimas y familiares de los fallecidos, pero no tendrán ninguna responsabilidad penal.