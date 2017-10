Dos delincuentes amenazaron y maniataron al sereno de un matadero de San Rafael, y robaron de una caja fuerte cheques por 27 mil pesos y 73 mil pesos en efectivo. Luego la Policía encontró los cheques, pero no el resto del dinero ni a los delincuentes.



Cerca de las 3 de este domingo un vigilador de 47 años custodiaba un matadero hubicado en la Ruta 143, en Cañada Seca, de San Rafael.



En una distracción fue sorprendido por dos delincuentes que lo amenazaron verbalmente y lo maniataron.



De esa forma los ladrones recorrieron las oficinas, hasta que llegaron a una caja fuerte, de la cual luego de romperla sacaron cheques por 27 mil pesos y 73 mil pesos en efectivo, y escaparon con el botín.



Cuando pudo, la víctima alertó a la Policía y denunció lo ocurrido. Alrededor de las 6 los efectivos encontraron los cheques, pero no el efectivo.



Los delincuentes fueron buscados por la zona, pero no fueron encontrados.