"Se está haciendo justicia", dijo Marcelo Cuattoni, luego de la detención del empresario Gustavo Seré como principal sospechoso del crimen de Emir Cuattoni, el chico de 15 años que fue baleado desde una camioneta en Godoy Cruz en abril de 2016.



"Esto para mí es el comienzo para llevarlo a juicio. Llevamos 17 meses de investigación, 17 meses de recorrer las calles, de levantar testimonios, buscando testigos y que son los que hemos aportado y que me ayudaron a demostrar la hipótesis que tenía sobre este asesino, porque fue el que mató a mi hijo. Una persona muy violenta, una persona que se dedica a negocios muy malos, como lo dice en el expediente", expresó Marcelo Cuattoni este miércoles a Radio La Red.



El 17 de abril de 2016 Emir fue baleado cuando regresaba a su casa de Godoy Cruz. Junto a él iban dos compañeros de colegio, pero que su padre aseguró que no eran amigos, sino que uno de ellos, Emimiano Chano Arreche buscaba protegerse de Seré.





Cuattoni.jpg Ciro y Farid (hermanos), Emir, Farida Anís (madre) y Marcelo Cuattoni (padre).

"El padre de Emiliano, Jorge Arreche, trabajaba para Seré y la calle dice que había un vuelto que se había dejado este Jorge y Seré estaba enloquecido. Unas horas antes Chano Arreche le había roto un vidrio de la camioneta de Seré y este lo estaba sacado buscando a Emiliano para un ajuste de cuentas. El primer disparo le erró a Emiliano y el segundo disparo le dio a mi hijo", detalló Cuattoni.



Cuando Emir fue internado estuvo consciente 72 horas y murió el 29 de mayo.



"En ese momento que estuvo consciente me contó que él estaba con dos chicas en el parque Benegas, de Godoy Cruz, esperando a un compañero de secundaria que nunca llegó. A una de las chicas la fueron a buscar y la otra, antes que se hiciera de noche, le pidió que la acompañara a tomarse el micro para volver a Luján", recordó el papá de Emir, quien estaba en tercer año de una escuela técnica.



"En ese interín Chano Arreche y Nair decidieron mezclase con él y salir del parque con ellos. En realidad estaban viendo si podían volver a su casa en el barrio La Gloria, porque el viejo Seré, como le dicen ellos, los estaba buscando. Mi hijo ignoraba esto. Acompañó a la chica, se tomó el micro y cuando volvían al parque mi hijo ya volvía a mi casa. En un momento se detuvo una camioneta Toyota blanca, mi hijo se asustó, y miró cuando Chano le dijo a Nair 'largá la bici y corré'. Mi hijo se quedó parado, no entendía la situación y vio salir a esta persona (Seré) con un arma en la mano. Me dijo: 'Me asustó mucho y disparó, me di vuelta, me tape con las dos manos los oídos y empecé a correr. En ese momento sentí otro disparo, me sentí en el aire, sentí que me hice una bolita y cuando caí al piso mis ojos veían q uemi cuerpo estaba estirado y en unos minutos sentí un hormigueo y no sentí más el cuerpo'. Y me dijo: 'Papá, estoy cuadripléjico'".



Además, Marcelo Cuattoni criticó el accionar del primer fiscal que tomó la causa, Lauro Monticone: "Una persona que no hizo absolutamente nada por mi hijo. Los únicos que trabajaron fueron los policías de quienes estoy muy orgulloso, pero el fiscal no hizo absolutamente nada. En la jerga judicial dicen que es un tipo que no sirve para nada".



gustavo sere - cuattoni.jpg El empresario Gustavo Seré, detenido como sospechoso de la muerte de Emir Cuattoni



Hoy la causa quedó en manos de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien ordenó la detención del empresario Gustavo Seré luego de una serie de testimonios que lo señalaron como el autor del disparo que mató al adolescente de 15 años.



Marcelo aseguró que con su familia todavía no pueden hacer el duelo por la muerte de Emir: "Estamos todos los días y todas las noches trabajando nuestra cabeza para ver cómo desarmar este embrollo".