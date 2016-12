Los socios del estafador de Golden Fest se presentaron a declarar, pero no hay pruebas para imputarlos

Adrián Guirín tenía todo el talento para ser un empresario exitoso y sin embargo eligió desperdiciarlo para delinquir, tal como constan en las acusaciones que pesan en su nombre. Su perfil laboral diría que es un vendedor carismático, emprendedor y con una extraordinaria capacidad para liderar grandes equipos de gente, pero prefirió transformarse en un estafador profesional.





El dueño de Golden Fest era buscado por la Justicia y 90 familias desde hacía menos de una semana en Mendoza , pero alrededor de tres años en Neuquén. En esa provincia estaba al frente de la empresa Valentina Eventos y se cree que son cerca de 75 las familias perjudicadas, según la prensa neuquina.





En ambas regiones usó la misma modalidad: ganarse la confianza de la gente y conquistar a clientes y empleados por igual. Su estrategia consistía en alcanzar cierta "chapa" para luego engañarlos quitándoles su dinero, ya sea incumpliendo con la fiesta que habían pactado realizar o no pagando los sueldos.





Su fortuna no podía seguir durándole más. Cayó preso este jueves, intentando ocultarse de la policía en una finca de El Carrizal. Antes se decía que había estado en Lavalle . Un llamado anónimo alertó al personal de la División de Delitos Económicos que seguía sus huellas de cerca y se puso en guardia una vez que pudo localizarlo.





Estaba con su novia, una menor de edad, con quien estaría esperando un hijo, indicaron desde la fiscalía. En la estancia donde fue apresado no hizo falta pedir una orden de allanamiento ya que los dueños desconocían que tenían a un prófugo con ellos y accedieron a que los uniformados actuaran tranquilos.





Al calabozo

Guirín quedó acorralado y fue llevado hasta la Comisaría Novena, de Guaymallén . Ahí lo esperaba una veintena de víctimas furiosas por el dinero que les habían embaucado. Tenían bronca porque este joven, que usaba hasta tres nombres distintos, no sólo les arrebató sus ahorros y esfuerzos de años sino las ilusiones que se depositan para un festejo.





Así como dieron a conocer con sus testimonios varios de los damnificados, las cifras en algunos casos alcanzan los $320.000. Sebastián Villanueva y Soledad Irrera le habían depositado ese monto para festejar su casamiento. Graciela Cardinali le entregó $53.000. Susana Antunes le dio un adelanto de $25.000... y los perjudicados son muchos más.





Hasta el jueves a la tarde ya eran 50 las denuncias formales y son 40 más las víctimas que sacaron turno para declarar. Por eso, como era de esperar, apenas asomó a la comisaría el vehículo que lo trasladaba, la gente se precipitó a querer lincharlo y agredirlo, pero sólo pudo propinarle insultos y gritos. El acusado salió airoso del escrache, pero más de uno de los que lo esperaban le deseó la muerte.





Llegó con una manta que le tapaba la cabeza, custodiado y esposado. Fue alojado en el calabozo y quedó a disposición del fiscal departamental Tomás Guevara, quirn ordenó imputarlo por estafa genérica, que prevé entre dos y seis años de cárcel. "La calificación le permitiría llevar el proceso en libertad pero si se tiene en cuenta la reiterancia delictiva es probable que se le dicte prisión preventiva", explicaron desde la fiscalía.





"Entró directamente a la cárcel y no manifestó nada en particular. Se lo vio tranquilo y no hizo ningún tipo de declaración", contó la ayudante fiscal Karin Stipech sobre los minutos posteriores a llegar a la comisaría.





Entre tanto, en la calle el calor del sol de la siesta y la impotencia de las víctimas hicieron que hubiera algunos incidentes y discusiones con los ex empleados del supuesto organizador de eventos. Ellos también llegaban hasta la Novena a exigir justicia porque desconocían su proceder y querían que se les reconocieran sus sueldos adeudados.





Otros involucrados

La ayudante fiscal Karin Stipech señaló que los socios de Guirín se presentaron en la oficina fiscal de Guaymallén con sus abogados y se les ha tomado declaración. "No están desvinculados de la causa pero tampoco hay motivos suficientes para imputarlos", dijo.





"Con las pruebas que se vayan obteniendo se pueden ampliar sus declaraciones y se los podría imputar. Se libraron los oficios con pedido de captura y prohibición de salida del país para todos", agregó. Sobre el futuro de Guirín explicó que por las características del caso es probable que se le dicte prisión preventiva y esperará su proceso en el penal.





En la página de Facebook "Estafados por Golden Fest Eventos", las víctimas están prestando sus testimonios y se están organizando. Asimismo, han sido varias las empresas y particulares que se han solidarizado con estas familias.