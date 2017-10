Los ladrones se llevaron hasta los santos de una Iglesia de San Juan

Dos estatuas de San Antonio de Padua y una de San Expédito fueron robadas durante esta semana de la Iglesia de Santa Lucía, en la provincia de San Juan.



Los ladrones se llevaron las figuras de unos 50 centímetros, que son donadas por gente a la iglesia y tienen un gran valor sentimental para la parroquia, en distintos días a lo largo de la semana, según publicó el diario Tiempo de San Juan.



Desde la comunidad religiosa de Santa Lucía aseguran que "no es la primera vez que pasa", que están consternados y "muy dolidos".



El papa Francisco pidió que las puertas de las iglesias y parroquias de todo el mundo permanezcan abiertas para que los fieles puedan recurrir y refugiarse en Dios en cualquier momento del día, precisamente por eso, la Parroquia de Santa Lucía abre sus puertas a las 6:00 y permanece así hasta última hora de la noche.



En este contexto, sufrieron en los últimos días un robo que decidieron no denunciar a la comisaría.



Según informó el padre José Fuentes al diario La Provincia, se trata de una imagen de San Expedito que estaba en uno de los laterales del ingreso a la parroquia y no saben quién pudo haber sido.



"Alguien siempre se lleva pequeñas imágenes de San Expedito. Es una imagen pequeña y siempre que pasa algo así la reponemos", expresó el cura.



La parroquia se encuentra frente a la Plaza Departamental y a una cuadra de la comisaría Quinta de Santa Lucía.



Si bien el padre, aseguró que se robaron solo la imagen de San Expedito, los fieles de la comunidad aseguran que además se llevaron, otro día, dos pequeñas estatuas de San Antonio de Padua, focos, manteles y otros elementos necesarios para la purificación del altar.



"Los focos no duran nada, se llevan manteles, cosas que se utilizan para purificación del altar. Una vez hicieron la denuncia pero como no pasó nada, desistieron", aseguró un miembro de esa comunidad religiosa.



Desde la parroquia santaluceña aseguran se seguirá cumpliendo con el pedido del Papa de que los templos estén siempre abiertos, por lo que "no van a cerrar sus puertas", a pesar de los sucesivos robos.



"Se llevan todo lo que puedan vender y esas figuras estaban en los costados de la parroquia, esto nos da mucha tristeza", dijeron los feligreses.