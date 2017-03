Los celulares secuestrados en Horcones están valuados en un millón y medio de pesos

Dos ​hombres de nacionalidad chilen​a fueron arrestados el domingo cuando intentaron ingresar de manera ilegal 173 teléfonos celulares de alta gama para revenderlos en Mendoza.



Los dos sujetos viajaban desde el vecino país con la mercadería oculta en las puertas del rodado y en otros sectores del habitáculo.



El procedimiento fue realizado en forma conjunta por efectivos de Gendarmería Nacional y de Aduana en el Complejo del paso internacional Horcones.



En ese momento le tocó el turno de requisa al vehículo con los chilenos, cuyo nerviosismo fue detectado por los uniformados y los alertó de que algo irregular sucedía.



Descubiertos

Los ​pesquisas​ descubrieron que en el auto había varios compartimientos donde, al revisarlos, confirmaron que había teléfonos de alta gama.



Pero no se conformaron con esto y entonces decidieron profundizar aún más la búsqueda.



El olfato no les falló porque tras sacar los paneles ​de las puertas descubrieron un total de 173 celulares de diferentes marcas y modelos, todos de alta gama.



​Ambos​ ocupantes del ​auto ​fueron identificados –sus nombres no fueron dados a conocer–​ al igual que las características del auto en el que se movilizaban​ y que tenía patente chilena.



​Los hombres de Gendarmería se comunicaron en el acto con el personal de Juzgado federal en turno de Mendoza y desde aquí les impartieron la orden de arresto para los sospechosos y el secuestro de todo lo que ingresaba al país en forma ilegal.



No se descarta que en las próximas horas serán indagados y que les endilgarán el delito de contrabando. Esto, porque es evidente que su objetivo era vender los aparatos en nuestra provincia y así sacar una gran diferencia de dinero.



​L​os celulares​ y el vehículo, siempre por orden del juzgado en turno, quedaron a disposición de las autoridades federales



Los dos detenidos están actualmente alojados en la Unidad Federal 32 de los Tribunales Federales.​