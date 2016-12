Llega a juicio el caso de Roxana Toledo, asesinada en un asalto

La causa por el asesinato de Roxana Toledo (37), ocurrido el 16 de abril del 2015, ha tenido avances importantes después de una audiencia oral y pública convocada por la primera Cámara del Crimen, esta vez presidida por Rodolfo Luque, quien estimó que para marzo próximo estarían dadas las condiciones para el juicio.



Es que después de una larga instrucción, plagada de apelaciones y recusaciones, la jueza Paula Arana elevó la causa en noviembre de este año. Para evitar más demoras, los jueces de la Primera Cámara del Crimen resolvieron convocar a las partes a una audiencia oral y pública que se llevó a cabo el 7 de diciembre.



Allí concertaron ante el fiscal Norberto Jamsech, los letrados de la querella y los abogados de los tres imputados agilizar la causa mediante la profundización del nuevo sistema acusatorio para llevarla a debate.



No hubo objeciones entre las partes y se nombró en remplazo de Julio Bittar al juez Néstor Murcia, porque el primero había sido parte de la instrucción y opinó en la causa.



Se otorgó un plazo hasta el 2 de febrero para el ofrecimiento de pruebas y luego se dará el debate. Por ahora, el fiscal desechó la posibilidad del juicio abreviado, aunque las defensas lo pueden proponer luego de presentadas las pruebas.



Los acusados Guido Forconi y su hermano Marcos siguen en la Cárcel, en tanto que Juan Carlos Bravo está detenido en la Unidad de Investigaciones.



Es que Bravo aportó datos y pruebas a la causa y por eso la jueza de Instrucción, para protegerlo, decidió su encierro en esa unidad policial.



Por ahora, la carátula es homicidio criminis causa (matar para ocultar otro delito), en concurso real con robo. Este delito tiene pena única de prisión perpetua.



El juez Rodolfo Luque señaló: "Hace más de un año que los acusados están en prisión preventiva y necesitamos acelerar la causa" y agregó: "Se concertó evitar más apelaciones y no recusar al Tribunal constituido".



Según Luque, "si no hay problemas con el ofrecimiento de las pruebas y no surge alguna apelación, el debate se podría dar en marzo del año entrante".



Roxana Toledo fue asesinada en la esquina de Alberdi y Balcarce de San Rafael, en un intento de robo tras una persecución que se inició en Salto de Las Rosas y concluyó en esa intersección, donde Toledo recibió un disparo de una pistola 9 milímetros que le ocasionó la muerte.



La víctima volvía de General Alvear junto a una compañera de trabajo de la panadería Belén y llevaban consigo la recaudación del día.