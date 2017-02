Llamaron al médico a domicilio y los asaltó

Una familia fue asaltada en su domicilio del barrio porteño de Colegiales por un delincuente que se hizo pasar por el médico de una prepaga que llamaron a domicilio para que atienda a una niña de seis años.



El episodio se produjo en un departmento situado en Zapiola, entre Olleros y Lacroze, de ese barrio del noroeste de la Ciudad, según se conoció.



Todo se originó el viernes pasado cuando la dueña de casa, llamada Carolina Arce, llamó a la prepaga OSDE y pidió un médico a domicilio para asistir a su pequeña hija, que sufría fuertes dolores estomacales.



Poco después llamó al portero una persona que se identificó como el médico. "Dijo que era el médico, era un hombre con pantalón y camisa, y un bolso como si fuera así. Lo hice pasar, le empecé a contar lo que pasaba con mi hija y sacó un arma pidiendo toda la plata", contó la damnificada a los medios.



Enseguida acudió el esposo, al que también redujo y como a su esposa, le sacó el celular y otros valores.



El hombre intentó calmarlo, pero le exigía más dinero, por lo que lo llevó a una habitación para ofrecerle todo el que había en un departamento.



"No podía creer que no teníamos más plata. Nos dijo que nos iba a atar y encerrar, pero mi marido logró calmarlo, le dijo que no íbamos a hacer nada y lo acompañó a la puerta del edificio", sostuvo Carolina.



La familia llamó a la prepaga donde le dijeron que no sabía como había ocurrido, ya que la información sobre los llamados van directamente por una aplicación con la que cuentan los médicos.



"Cuando volví a llamar, la telefonista se quedó anonadada, quiso enviar una ambulancia en el momento, yo estaba tan impactada que no quería recibir a nadie más en mi casa y corté", contó la mujer.



"Pero nos volvieron a llamar insistiendo que querían enviar el médico que estaba destinado a venir, era una doctora, nos pasaron todos los datos y nos dijeron que cuando estuviese en la puerta nos iban a llamar, y así fue. Llegó justo cuando también llegó el patrullero, ya que llamamos al 911", añadió.