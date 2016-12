Le hicieron juicio abreviado al homicida de Diego Olivera y no le avisaron a su familia

Diego Olivera, de 24 años, fue asesinado el 6 de julio en la tranquera de su casa situada a unos 100 metros del callejón Lara y a más de mil metros de la ruta nacional 146, en Colonia Elena. La persona que le dio la puñalada mortal fue su tío Daniel Olivera, que tras ello se entregó a la Policía y el lunes de esta semana el juez Fabián Hatallah, de la Segunda Cámara del Crimen, lo condenó a 11 años de prisión por homicidio simple en un juicio abreviado que acordó la defensora oficial y el fiscal.



Para llegar a esta modalidad de juicio es necesario que el acusado reconozca su culpabilidad para que las partes acuerden una pena que generalmente es menor a la que podría recibir en un juicio común.



El problema es que los padres y hermanos de la víctima no supieron del juicio hasta el día después de haberse realizado. Ni el tribunal ni su abogado les avisaron. Se enteraron gracias al llamado de un periodista.



Esto motivó que este miércoles al mediodía la familia y allegados a Diego hicieran una protesta en el centro. Marcela Olivera, hermana de la víctima, manifestó que "el lunes se celebró el juicio abreviado de mi hermano y nosotros nos enteramos el martes cuando estábamos por almorzar. Nos parece muy injusta la condena de 11 años, además condenaron sólo a mi tío, a pesar que su mujer tiraba tiros ese día y su hijo hizo cagar a trompar a mi madre, le sacaba las cosas a mi abuelo y se burlaba cuando mi hermano estaba muerto en el piso".



Se lamentó de la pena aplicada porque recordó que "el día en que mi hermano estaba muerto en el piso mi tío dijo: 'salgo y vengo por los otros'. ¿Qué está esperando la justicia?, ¿que nos mate a otro más?. Si tiene buena conducta sale en cinco años".



La palabra del abogado



El abogado José Lorenzo Durán, representante de la familia de la víctima, explicó que desde el tribunal le avisaron telefónicamente recién el viernes a las 13.30 que se iba a realizar un juicio abreviado el lunes siguiente a las 8.30, a pesar el plazo mínimo de notificación es de dos días hábiles.



Añadió que el lunes a las 8 presentó un escrito oponiéndose al mismo alegando el escaso tiempo de aviso, que estaba mal notificado y que ya tenía programado con anticipación asistir ese día a dos indagatorias de otros clientes suyos. Dijo que no se hizo lugar a su oposición e igualmente se realizó el juicio abreviado.



Además, marcó una desprolijidad en la comunicación, porque media hora antes de que le avisaran telefónicamente del juicio, le había llegado una notificación en papel informándole que se hacía un juicio común y que tenía diez días hábiles para ofrecer pruebas, plazo que vencía en la primera semana de febrero (enero no se cuenta por la feria judicial).



Durán reconoció que por la vorágine de trabajo de ese día y porque después tuvo que hacer un viaje no le pudo avisar a la familia, quienes lo llamaron el martes cuando se enteraron que se había realizado el juicio.



El abogado explicó que aunque en el procedimiento para llegar a un juicio abreviado la opinión de la víctima y del querellante no es vinculante, consideró que debería tenerse en cuenta la misma, o al menos mínimamente avisarles y explicarles, como llevan a la práctica algunos jueces.



Perjuicio



José Lorenzo Durán consideró que la ausencia de un juicio común le impidió presentar dos testigos que la familia Olivera halló hace un mes y medio, cuya declaración podía probar que hubo premeditación del crimen, lo que podía agravar la pena.



Recordó que lamentablemente en este caso como querellante no está facultado para apelar.



Aún queda pendiente el juicio de la esposa del condenado, por abuso de armas y lesiones, y su hijo, por lesiones. Durán consideró que estos también participaron de "una cuestión organizada" para matar, pero que la ausencia de un debate oral común impidió plantear esto.



Esto hace necesario que se reforme la legislación para introducir en estos casos que la opinión de la víctima, de su familia o de su abogado sea vinculante, como ya se hizo en las audiencias orales para definir las prisiones preventivas durante la etapa de investigación.



"Esta cosa de que el derecho penal es el derecho de los delincuentes es el siglo 18, hay jueces que lamentablemente tienen metido en la cabeza libros obsoletos escritos hace 70 u 80 años donde la víctima no es tenida en cuenta", concluyó Durán.