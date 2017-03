Le cambiaron la imputación y beneficiaron a un acusado de matar a dos jóvenes en un accidente

El accidente fatal de Dorrego ocurrido hace casi dos años y que tuvo como víctimas a Martín Capelli (22) y Sergio Derlilch (26), ayer tuvo otro capítulo que dará para la polémica y para que se recrudezca la batalla legal que han protagonizado las partes. El Juzgado de Garantías determinó que el acusado llegue a juicio por homicidio culposo, dejando sin efecto la imputación de homicidio simple con dolo eventual con la que estaba hasta ahora. Así, arriesgará una pena mucho menor, que seguramente podrá cumplir en libertad.



El hecho en cuestión ocurrió a las 7 del domingo 7 de junio de 2015, en Adolfo Calle y Las Cañas, de Guaymallén, cuando Rodrigo Montseny chocó con su Peugeot 207 el Volkswagen Gol donde viajaban los otros dos chicos.



Capelli y Derlich regresaban de una juntada con amigos. El primero murió inmediatamente tras el choque, mientras que el otro muchacho falleció una semana después.



El fiscal Mauro Perassi tomó el caso. En base a pruebas y a testimonios imputó a Montseny por homicidio simple con dolo eventual. Es decir, que el acusado se representó en su mente el daño que podía causar con su conducta y aún así no detuvo su accionar. El exceso de velocidad –estiman que iba a más de 100 kilómetros por hora– fue el punto clave para definir la carátula. La querella aquí aportó su peritaje, que dio que el rodado del acusado iba a 107 kilómetros por hora.



La versión de un testigo también fue un elemento de mucha importancia en la pesquisa: "Después del accidente, se bajó de su auto, pero no se acercó a ver qué les había pasado a las personas del otro auto ni llamó a la ambulancia ni a la policía. Directamente se cruzó a un local y se compró una bebida", dijo esta persona. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona también les permitieron a los investigadores rescatar varios detalles.



La gradación alcohólica del imputado fue otro punto que se trató en la causa. El test reveló una mínima alcoholización, aunque los abogados querellantes cuestionaron estos resultados, ya que entienden que el joven tras el choque tomó una bebida y masticó un chicle para atenuar el grado de alcohol en sangre.



El sospechoso estuvo detenido algunos días y el pago de una fianza le dio la posibilidad de la prisión domiciliaria, condición en la que sigue hasta hoy. Su abogado, Bernardo Calderón, buscó de todas las maneras de que el hecho quedara como un homicidio culposo, a lo que el fiscal se opuso en todas las oportunidades y elevó la causa a juicio con la imputación inicial.



La defensa se jugó una carta más en su propósito de que a Montseny le bajan la imputación y llegó al Juzgado de Garantías. La jueza Alejandra Mauricio recabó las pruebas ofrecidas por las partes y escuchó los alegatos. Tras un cuarto intermedio, la magistrada hizo lugar al planteo y definió que el acusado sea juzgado por un homicidio culposo (actuó de manera negligente o imprudente), con penas de 2 a 5 años y casi siempre de cumplimiento condicional. Es decir, delito excarcelable.



Con la imputación de homicidio simple con dolo eventual arriesgaba una condena de 8 a 25 años de prisión efectiva.



La Jueza Mauricio consideró que estaba comprobada la materialidad y la autoría del hecho, no así el dolo, ya que Montseny no pudo representarse en su mente el resultado final que podía ocasionar con su conducción.



Los abogados querellantes-Antonio Carrizo por Capelli y la doctora Escuadrito por Derlich- pedirán la nulidad del fallo y así el expediente podría llegar a la Cámara de Apelaciones.



"Estar de acuerdo con esto sería aceptar un error legislativo. No hay que arrodillarse ante la letra de la ley penal y sí discutirla. No compartimos la razonabilidad de la jueza", señaló el abogado Antonio Carrizo. Se avecina un nuevo enfrentamiento legal de este renombrado caso. El juicio sería en mayo.