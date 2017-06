Ladrones vestidos de policías robaron $1.500.000 de una casa de San Martín

Un robo preparado, armado y con un dato certero concretaron este lunes cuatro ladrones vestidos de policías, que se alzaron con $1.500.000 en una casa de familia de San Martín . Fue todo tan organizado que hasta usaron a una vecina de testigo en el falso allanamiento que realizaban.





Las primeras horas de la tarde, con poca gente en la calle, fue el momento elegido por estos delincuentes, que llegaron a las calles Chimbas y Galigniana, en Tres Porteñas. A las 14.30 arribaron al lugar y golpearon la puerta de la casa de los C., gente de campo, chacareros, que al parecer en los últimos días habían realizado una importante venta.





En la vivienda nadie respondía. Apareció una vecina, ante quien se presentaron como policías. De hecho, tenían todo el aspecto: los cuatros estaban vestidos con uniformes y llevaban chalecos antibalas y refractarios. A la mujer le aseguraron que debían hacer un allanamiento en busca de un arma de fuego. "Usted va a ser testigo", le dijo uno de los impostores. Acto seguido, derribaron a patadas la puerta de la propiedad e ingresaron.





Una vez adentro, entre todos revisaron cada rincón de la casa durante algunos minutos, hasta que uno de ellos encontró una mochila con lo que iban a buscar: el dinero.





Con esto sus manos, le dijeron a la testigo que no habían encontrado nada y que se iban. La señora les contestó que ella le avisaría al dueño de casa. Cuando el hombre llegó, se enteró de lo sucedido y verificó que le faltaba la mochila con cerca de un millón y medio de pesos.





Inmediatamente, se trasladó hasta la Oficina Fiscal 12, donde le confirmaron que no había orden de allanar su domicilio y que por lo que contaba, le habían robado.





Efectivos policiales llegaron a su vivienda en busca de testimonios y Policía Científica trabajó durante horas en busca de huellas que permitan dar con los autores. Hasta el lunes por la noche don C. declaraba en la fiscalía acerca del origen del dinero que le robaron.





La única testigo fue la vecina, quien explicó: "Eran tipos que se veían bien y que llegaron en un Peugeot nuevo". Agregó que dentro de la casa no estuvieron ni cinco minutos y luego se fueron. En la escena no se detectó un gran desorden, según reveló una fuente, lo que evidencia que los delincuentes iban con un dato concreto. El caso es investigado por la fiscal Florencia Díaz Peralta y no hay detenidos.





En busca de huellas. Policía Científica trabajó en la escena del hecho para tratar de localizar algún rastro que la conduzca hasta los ladrones e identificarlos. Sin reconocimiento. La vecina que presenció el robo aseguró que no podría reconocer a los falsos policías. Es por esto que se vuelve clave la tarea de hallar huellas de los sujetos.