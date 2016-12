La justicia brasileña liberó al chofer que conducía el micro estudiantil accidentado

El chofer que conducía el micro accidentado el pasado viernes en territorio brasileño, a bordo del cual perdieron la vida una coordinadora y dos estudiantes argentinos que se dirigían en viaje de egresados a Camboriú, fue declarado en libertad provisional por parte del juez que entiende en la causa, según informó El Correio do Povo de Porto Alegre.



Se trata de Lucas Matías Fernández, de 30 años, acusado de homicidio culposo.



En las primeras horas de este viernes, un ómnibus de la empresa Río Uruguay que había partido de la localidad misionera de Posadas con destino a Camboriú, en Santa Catarina, volcó en la ruta BR 285, en el acceso a Caibaté trébol, dejando como saldo tres personas muertas y quince heridos.



En el accidente fallecieron las estudiantes Luana Micaela Centurión y Rocío Fabiana Martínez, ambas de 18 años, y una de los coordinadores, Agostina Belém Szcerbaty de 20 años.



Según las investigaciones preliminares, en el micro siniestrado, propiedad de la empresa Rio Uruguay, viajaban 67 personas, a pesar de que la capacidad máxima era de 62



Después del accidente, el conductor Lucas Matías Fernández fue trasladado a la unidad penitenciaria de Sao Luiz Gonzaga, pero liberado a última hora del mismo viernes por entender el tribunal de esta localidad brasileña, que se trató de un accidente involuntario y que no había elementos para mantenerlo retenido.



La Policía Civil confirmó que el micro no tuvo ningún fallo y era conducido dentro del límite de velocidad establecido.



La investigación pretende aclarar, sin embargo, si el conductor había hecho dos viajes seguidos sin descansar, dado que él mismo admitió estar cansado y con sueño antes del accidente.



La policía ya se contactó además con las empresas responsables del viaje, Río Uruguay y Tabaí Tours, ambas argentinas, para solicitarles las planillas de viaje.