La hija del mediático Jacobo Winograd atropelló a cuatro personas, entre ellas tres efectivos de la Policía Federal, cuando realizó una mala maniobra al darse cuenta que conducía su vehículo en contramano, en el barrio porteño de Palermo.



La joven conductora, identificada como Nazarena Camila Winograd Morosini, de 21 años, estaba junto a una amiga a bordo de un auto Mercedes Benz Smart color negro y rojo.



El accidente vial ocurrió durante la tarde de este jueves en el cruce de Cavia y Gelly, en las cercanías del Cuerpo Guardia de Infantería de la Policía y del Shopping Paseo Alcorta.



Los heridos fueron trasladados al hospital Fernández, pero luego uno de los policías, que tiene una fractura en un hombro, fue derivado al Churruca.



Según dijeron testigos del hecho, Nazarena conducía por la calle Gelly, que a la altura de Cavia se hace contramano, pero continuó por esa calzada hasta que vio a un auto que venía de frente.



Rápidamente hizo una maniobra para retomar el camino correcto y perdió el control del auto, se subió a la vereda y atropelló a las cuatro personas.



Ellos son los agentes Rodrigo Bogado, de 23 años, Carlos Diarte, de 27 y Aníbal Pereyra, de 30, numerarios del Departamento Objetivos Estratégicos de la Policía Federa y un hombre de 62.



Los efectivos y el civil sufrieron politraumatismos y fueron trasladados al hospital Fernández.



A la hija de Jacobo le realizaron las pericias de rigor, que incluyeron el control de alcoholemia con pipeta, cuyo resultado no fue dado a conocer.



Según confirmó Jacobo Winograd, su hija no sufrió heridas, pero será trasladada a una clínica privada para que le hagan análisis.



"Estoy en el Hospital Fernández, ya le sacaron sangre a Nazarena y estoy muy tranquilo porque ella no toma alcohol".



"Se metió en contramano media cuadra, hizo marcha atrás y atropelló a tres policías. Dos no tienen nada y el restante tiene una luxación de hombro. Mi hija está bien. El auto se destruyó todo, pero no importa. El tema es que ahora ya está trabajando la comisaría 53 y le van a hacer una causa por lesiones leves", agregó.