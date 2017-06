La extorsionaba para no hacer públicas sus fotos íntimas y quedó detenido

Un hombre fue detenido en la localidad bonaerense de Cañuelas acusado de extorsionar a una mujer a la que chantajeaba para no publicar en las redes sociales una serie de fotos íntimas que ella le había enviado a un desconocido en el marco de una intercambio privado.



El chantajista, de 39 años y residente en el partido bonaerense de Cañuelas, fue denunciado por la damnificada, de 32, que vive en la ciudad santafesina de Rosario.



Tras la investigación sobre esta serie de episodios registrados durante el último mes de marzo y por los cuales la víctima efectuó tres depósitos en una cuenta bancaria, se dispuso la aprehensión de este sujeto, quien ahora fue procesado con prisión preventiva.



El caso que no había trascendido por tratarse de un delito de índole privado se conoció ahora, cuando en la Oficina de Gestión Judicial de los Tribunales de Santa Fe se desarrolló la audiencia acusativa contra este hombre, quien fue localizado y capturado sin que opusiera resistencia, en su domicilio de Cañuelas, publica el Diario Popular.



Allí se difundieron algunos detalles de esta extorsión contra la mujer rosarina, quien, en primera instancia, accedió a esos pedidos de entregar distintas sumas de dinero, mediante depósitos bancarios, para evitar que una serie de fotografías, en las que posaba desnuda, fueran "subidas" a las distintas redes sociales.



De acuerdo a lo consignado por el portal Rosario 3, el fiscal Nicolás Foppiani, a cargo de la investigación, estableció que en los hechos, ocurridos los días 15, 17 y 20 del pasado mes de marzo, "el imputado utilizó Facebook para exigir a la mujer una suma de dinero a depositar en su cuenta bancaria, a cambio de no difundir en las redes contenidos fotográficos sobre su persona".



Al respecto, el fiscal confirmó que la damnificada efectuó tres entregas de dinero para que no se publicaran las imágenes, que habría intercambiado previamente con un desconocido, que se presume sería el mismo chantajista.



"El calvario de esta mujer se extendió por varias semanas, pagó más de 30 mil pesos, hasta que un día dijo basta, buscó asesoramiento y se decidió a radicar la denuncia", se indicó. Personal de la sección Inteligencia de la Policía de Investigaciones de Rosario, con la colaboración de la división de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, se logró llegar hasta el extorsionador, al que detuvieron y en el mismo procedimiento se secuestraron elementos "de interés para la causa".



En forma previa, se realizaron pericias y fundamentalmente se solicitó informes a la empresa Facebook sobre el usuario virtual desde el cual se contactaba y de esa manera, se rastreó la dirección IP (identificación de cada dispositivo conectado a internet) para localizar a la persona buscada.



Ahora, este hombre afrontar los cargos por extorsión, con tres hechos consumados y uno en grado de tentativa y el juez Gustavo Pérez de Urrechu le dictó la prisión preventiva hasta el 29 de junio próximo, cuando debe resolverse su situación procesal.