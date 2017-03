La Corte nacional ratificó la pena a un policía prófugo acusado de homicidio

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una apelación a Nelson Darío González, el ex policía de San Rafael que mató de un disparo a Fabio Basualdo (16) , durante su arresto el 7 de febrero de 2010 en Pueblo Diamante.



El dictamen fue firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Esta era la última instancia que tenía dentro del país el ex uniformado –está prófugo– para intentar revertir su condena a 14 años que la Segunda Cámara del Crimen le dictó el 14 de octubre de 2014 por el delito de "homicidio simple con dolo eventual".



El uniformado había llegado en libertad a ese juicio y continuó excarcelado después de la sentencia porque ésta fue apelada ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que 2015 se pronunció confirmando la condena. Después su defensa intentó algunos recursos que no prosperaron y en junio de 2016 la Segunda Cámara del Crimen ordenó la captura de González, pero no pudo ser ubicado en el domicilio que fijó ni en ningún otro lugar y continua prófugo. Su abogado Waldo Torres estudiará la sentencia y evaluará si recurre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



El fatídico hecho

Fabio Basualdo recibió en la nuca un disparo del arma reglamentaria de González en Reconquista 610 de San Rafael luego de un forcejeo.



El joven había sido perseguido en la mañana de ese día por calles del barrio Pueblo Diamante luego de que junto a su amigo Diego Martínez había generado disturbios en una fiesta de 15 años en Centroamérica 885 y agredido al dueño del lugar.



Martínez, que ese día fue detenido en Beltrán y Reconquista luego de separarse de Basualdo durante la persecución, en el mismo juicio fue condenado a 3 años de prisión en suspenso por la tenencia de arma de guerra y violación de domicilio, más 150 horas de trabajo comunitario.



González, apodado Urraca, nunca negó haberle disparado a Fabio, pero sostuvo que "se trató de un accidente" porque, según su versión, se le escapó el tiro en el forcejeo al intentar detenerlo. El tribunal, a pedido del fiscal en su alegato, aplicó la figura del homicidio simple con dolo eventual, porque consideró que el efectivo no tuvo intención de matar en la detención de Basualdo, pero llevó adelante acciones de riesgo que generaron un marco para que se produjera la muerte, ya que en el juicio se probó que Fabio no estaba armado y que González sacó el arma, quitó los tres seguros de la pistola 9 milímetros, la cargó y tuvo el dedo puesto en el arco del gatillo.



Condena económica

El rechazo de la apelación no es la única mala noticia que Nelson González tuvo por estos días, ya que el 10 de este mes el Cuarto Juzgado Civil de San Rafael, condenó al ex policía y al Gobierno de la Provincia de a pagar un resarcimiento de $762.944 a la familia Basualdo, que se distribuirán entre los padres y hermanos del fallecido, según estableció el fallo.