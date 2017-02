"La chicharra nunca sonó pero iba muy rápido", dijo una sobreviviente

Una mujer chilena que viajaba de regreso a su país narró la traumática experiencia que vivió cuando un micro de TurBus perdiera el control y volcara en la curva de El Yeso, en Horcones.



La pasajera salió ilesa pero contó que antes del siniestro varios viajantes se habían quejado por la velocidad que mantenía en vehículo.



La mujer también señaló que la chicharra que indica exceso de velocidad "nunca se accionó", esto llamó su atención ya que en el viaje a Mendoza también vivió la misma situación.



"Iba muy rápido antes de agarrar la curva", dijo la mujer, mientras agradecía permanecer con vida.

"Me salvé porque cuando me desperté unos minutos antes me puse el cinturón de seguridad y a mi compañero lo agarré del brazo", contó la turista.