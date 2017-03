Juzgarán a un joven por el crimen de un adolescente de 15 años

La investigación por el crimen de un chico de 15 años en Las Heras, en 2015, se encuentra en su última etapa y un joven está en el banquillo de los acusados. La familia de la víctima pide justicia y condena, no sólo para el imputado, sino también para otros dos individuos que habrían participado en el hecho y no fueron detenidos.



Víctor Alexander Aguilar fue asesinado en la siesta del 21 de noviembre del 2015, en el límite de los barrios Yapeyú y Matheu. Precisamente, en calle San Martín al 6300, el menor recibió un balazo en el abdomen que le provocó la muerte minutos después en el hospital Carrillo. Fue atacado en la puerta de la casa de un amigo.



Antes de morir, el Piti –como lo apodaban sus amigos y la familia– mencionó a quien habría sido su agresor. Su versión fue reforzada por sus allegados.



Con estos datos, la policía e investigadores fueron detrás del acusado y tardaron casi dos meses en detenerlo. Inclusive, hasta les había llegado la información de que se había fugado de la provincia. Finalmente Jeremías Silva (26) fue atrapado en Guaymallén y quedó imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Tiempo después, el fiscal Fernando Giunta elevó la causa a juicio con las pruebas que pudo reunir.

El debate empezó este jueves en la Primera Cámara del Crimen, siguió ayer y se extenderá a la semana que viene. Durante estos días, ante el tribunal y la fiscal de cámara, Laura Rousselle, pasaron testigos que dieron su versión sobre el hecho y a los protagonistas.



En cuanto al móvil del crimen, los pesquisas durante la instrucción de la causa manejaron la versión de que Aguilar fue ultimado luego de mantener un enfrentamiento con otro sujeto por una chica. Sin embargo, desde el entorno del menor sostienen que el que tenía la disputa por una mujer era un amigo y que él fue baleado por error. El chico no tenía antecedentes.



Justicia, condena y custodia

La familia del joven de 15 años asesinado está esperanzada en que el imputado recibirá una pena por el hecho, ya que entienden que es el autor material del disparo que terminó con la vida del Piti. Pero además, piden una nueva investigación contra otros dos jóvenes que habrían estado involucrados en el homicidio. Serían quienes acompañaban al hombre que disparó. Uno de ellos habría sido menor en ese momento

Los Aguilar también están preocupados por el clima que se vive en la zona desde el momento del homicidio, ya que son vecinos de los familiares del acusado.



Denuncian que hay días de suma tensión y que tienen temor, por lo que piden que los rondines policiales pasen de manera más frecuente.