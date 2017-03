Juzgan a travesti por un homicidio en un asalto

Roberto Maximiliano Campiña Cabrillana tiene 28 años y es Vanesa. Su prontuario 99632 dice que es hombre y que está alojado desde hace un año y un mes en el pabellón 14 B del complejo carcelario en Boulogne Sur Mer. El viernes a la mañana ingresó esposado a una de las salas de debate de los tribunales de San Martín y se acomodó en la silla reservada para los imputados. Allí comenzó a ser juzgado por la acusación que le realiza el Estado por homicidio criminis causa, agravado por robo a mano armada y cometido en poblado y en banda. Roberto, o Vanesa, arriesga una pena de prisión perpetua.



La acusación que ahora impulsa el fiscal de cámara Oscar Sívori dice que el hecho ocurrió entre la noche del viernes 8 y la madrugada del sábado 9 de enero del año pasado.



La víctima fue J.O.B., un empleado de la Municipalidad de San Martín, de 50 años.



El hombre salió de su casa en el barrio Burgoa, de San Martín, el viernes a la noche conduciendo su Peugeot 307 borravino, dominio GZF-631. Fue la última vez que su familia lo vio con vida.



La siguiente certeza es la de la llamada que ingresó al 911 a las 0.05 del sábado. Un hombre alertó de que unos instantes antes había estacionado un auto a la vera de un basural clandestino de la calle Vior y carril Buen Orden; que había visto bajar del vehículo y luego salir corriendo a una mujer o una travesti, y que después llamó para alertar a la policía.



Días más tarde al expediente se incorporaron las declaraciones de dos vecinos de la zona que indicaron que vieron a "un hombre vestido con falda escapando del lugar y otros dos hombres que corrían atrás".



Lo concreto es que tras la alerta telefónica un móvil policial llegó a la escena indicada y encontró el auto y a un hombre inconsciente dentro de él, sentado al volante.



La ambulancia 147 del Servicio de Emergencias Coordinado arribó poco después y el médico a cargo certificó que la víctima ya había fallecido.



Las pericias indicaron luego que el cadáver tenía una herida de bala en la boca, exactamente en el costado izquierdo del labio superior, y otra herida de bala en el brazo izquierdo.



Además se detectaron impactos en la rejilla del frente del vehículo, justo sobre el paragolpes, y el vidrio de la ventanilla del lado del acompañante había sido rota.



Roberto Maximiliano Campiña Cabrillana, o Vanesa, fue detenido casi un mes después e ingresó a la cárcel el 17 de febrero del año pasado por orden de la fiscal que instruyó la investigación, Florencia Díaz Peralta.



Desde su captura y hasta ahora, Roberto/Vanesa ha sostenido que fue contratado por la víctima para un servicio sexual, que se dirigieron al basural y que allí fueron abordados por dos sujetos armados que quisieron asaltarlos; que él logró escapar y que no supo qué ocurrió luego.



La fiscalía ha entendido, hasta acá, que Campiña fue autor del hecho y que no se ha podido establecer si tuvo cómplices y si así fue, no se los ha podido ubicar.