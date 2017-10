Joven escrachó a "selfiechorros" que le robaron el celular

Una joven subió a modo de escrache a la red social Facebook fotos que llegaron a su mail en las que se puede ver a la pareja de "selfiechorros" que le robó su celular en la localidad bonaerense de Quilmes, posando con armas de fuego.





La joven, Noemí Enrique, que vive en Bernal, sufrió el robo de su celular en el Centro de Quilmes tras ir a almorzar a una casa de comidas rápidas y fue sorprendida al salir por un grupo de personas que le arrebataron el celular de la mano y de dieron a la fuga corriendo.





De los ladrones, llegó a identificar a dos, pero decidió no realizar la denuncia, porque hace unos años, también cuando le robaron un teléfono a punta de pistola, la trataron mal en la comisaría de Bernal.

"Al otro día que me robaron, la aplicación de Google Fotos me avisó que había nuevas imágenes en mi cuenta. Cuando las abrí, observé que eran los mismos que me habían asaltado. Para colmo, se sacaban fotos con armas de fuego", expresó con indignación la joven, en declaraciones al Diario Popular.

Después de ver semejante acto de impunidad, Noemí decidió escrachar a los malvivientes en el grupo de Facebook "Nuevo Mapa del Delito Quilmes".

Inmediatamente, comenzaron a llegarle mensajes de usuarios que aseguraban haber sido víctimas de los mismos arrebatadores.

Incluso, consiguió las dirección de sus casas y hasta recibió amenazas de amigos de los acusados, que aparecían en las fotos que había publicado.

"Yo no tengo miedo ni temo por mi vida. Hace 4 años perdí a mi hermano, lo mataron en un robo y el asesino vive frente a mi casa.

El caso quedó impune. Por eso no tengo miedo, para mi esta es una situación que ya viví", confesó la joven.

Al tiempo que expresó: "Lo que hice fue para alertar a las demás personas, porque estos delincuentes se mueven por todo Quilmes. Si la Fiscalía y la Policía no hacen nada, por lo menos nos cuidamos entre nosotros", concluyó.