Investigan a un nuevo sospechoso por el crimen de las amigas en Florencio Varela

Con la hipótesis de un homicidio en ocasión de robo ya descartada la posibilidad de un crimen por venganza se convirtió en la línea de investigación más fuerte pero ahora, mientras declara el detenido Luis Esteban Weiman, se sumó un nuevo sospechoso por el doble crimen de las amigas en Florencio Varela.





"En las cámaras se ve a otra persona", reveló en el programa Nosotros a la Mañana Nancy Saravia Roldán, la mamá de Némesis, una de las chicas baleadas que permanece internada, aunque aclaró que este hombre "todavía no fue identificado".





Mientras tanto Weiman, el hasta ahora único acusado de asesinar a Denise Juárez y Sabrina Barrientos y de herir a otras dos adolescentes, será indagado este lunes por el fiscal del caso Hernán Bustos Rivas. La familia de una de las víctimas afirmó que la acosaba desde hacía varios meses aunque no está claro si tuvieron una relación.





"Los médicos me dijeron que rece", contó siempre al borde del llanto la mamá de Némesis. El estado de la chica de 15 años empeoró en las últimas horas y se le sumó ahora una afección en los pulmones. "Está entubada y sedada, no me dejan ni tocarla", señaló.





Por eso lo único que la mujer se atreve a pedir es justicia y que si alguien vio algo esa madrugada, declare. Necesita testigos. Saber qué pasó. "Le preguntaría por qué a mi hija", manifestó después ante la posibilidad de cruzarse con el sospechoso y sentenció: "Si fue él, que se pudra en la cárcel".