Investigan si el asesinato en Las Heras fue tras un robo

La policía y las autoridades judiciales investigan el homicidio de un hombre de 52 años, encontrado sin vida por su esposa en Las Heras , en una obra de ampliación que hacían en la propiedad de ambos. Investigan si fue un asalto, algún problema con alguien o que se hayan conjugado ambas situaciones.





Rubén Antonio Baronio fue asesinado de un cuchillazo en el pecho, en el interior de su casa de calle José María Godoy al 300, en Las Heras. Fue su pareja quien se topó con la escena, cuando cerca de la medianoche del miércoles llegó y lo vio tirado en el piso.





La víctima estaba tendida en medio de una obra que estaban realizando, dentro de la misma casa y conectada con el resto de los ambientes. Tras recibir el llamado el 911 llegaron los médicos, quienes sólo constataron el deceso del hombre atacado.





las-heras.jpg



Los investigadores que se hicieron presentes detectaron un detalle importante. En el inmueble había muchas cosas revueltas, lo que puede ser un indicio de que hubo un asalto. Para confirmar esto se espera la declaración de los familiares, quienes ayer no habían podido precisar si había algún faltante, ya que estaban consternados con el hecho y ocupados en organizar el velorio.





Baronio no contaba con antecedentes. Más allá de esto, los pesquisas no descartan que pudiera tener algún problema personal con alguien. "Es un caso raro, puede ser un robo, algún otro tema, o quizás las dos. No descartamos nada", soltó una fuente.





Algunos vecinos aportaron que momentos antes del crimen vieron a cuatro sujetos por la zona tomando bebidas alcohólicas que tenían actitud sospechosa. Estos hombres no han sido identificados y se espera una ampliación en la declaración de quienes los vieron.





También se aguarda el informe completo de la autopsia. A simple vista el hombre tenía una herida de arma blanca en el pecho, aunque detectaron otra lesión en la parte de la espalda.





El caso lo investiga el fiscal de Homicidios Carlos Torres, y hasta anoche no había personas detenidas.





El hombre estaba casado y era empleado de la Dirección de Parques y Zoológicos.