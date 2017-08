La Inspección General de Seguridad inició una investigación luego que una mujer denunció que estuvo privada de su libertad durante 7 horas luego que policías la bajaron de un colectivo en Las Heras, junto a otros 14 pasajeros, por no haber pagado el boleto.



La denunciante es Patricia Esquivel, de 34 años, quien dijo que en la mañana del jueves pasado se subió a un colectivo en la zona de Panquehua, de Las Heras, para ir hasta la casa de un anciano a quien cuida todos los días.



La mujer contó que no tenía más saldo en su Red Bus, por lo que le quiso pagar el pasaje al chofer, pero este dijo que él no recibía plata y que le pidiera el favor a algún pasajero, y así lo hizo.



"Pagué mi boleto a un pasajero y él me pasó la tarjeta para mi. Cuando me bajaron la Policía no tomó en cuenta que me habían pagado el pasaje. El chico se hizo cargo que me pagó el pasaje, me quiso devolver los 10 pesos y a ellos no les importó. 'Te tenés que bajar porque no sos familiar', me dijeron", relató a Radio Nihuil la denunciante.



Sostuvo que ella junto a otras personas que fueron bajados, los subieron a un micro blanco y los trasladaron a la Comisaría 36, de Las Heras, donde les retuvieron sus pertenencias y los encerraron en los calabozos.



"Les decía y lloraba que tenía que ir a cuidar a una persona mayor, que le tenía que dar los remedios puntuales, que es un abuelito, y ellos nada", recordó Esquivel y agregó que estuvo detenida durante 7 horas: "No me querían pasar mis remedios, soy hipertensa. Se reían en grupo".



Investigación

El titular de la Inspección General de Seguridad, Marcelo Puertas, indicó la denunciante fue citada para que la semana que viene amplíe su declaración y de más detalles de testigos, sobre las demás personas que fueron demoradas junto con ella y detalles sobre los maltratos sufridos en la Comisaría 36.



puertas.jpg El titular de la Inspección General de Seguridad, Marcelo Puertas. Horacio Altamirano / Diario UNO

Además sostuvo: "Pedimos las actuaciones que realizó la Policía en este operativo de colectivos (hecho en la mañana del jueves) y a partir de allí vamos a avanzar respecto a las posibles responsabilidades que podrían tener los efectivos".



Puertas diferenció que hay dos situaciones: "Una cosa son los efectivos que acompañaban al inspector de la Subsecretaría de Transporte y otros son los efectivos que estaban en la Comisaria 36. Nosotros estamos investigando a todos los policías intervinientes".



A pesar de la denuncia hecha por la mujer, Puertas señaló que este tipo de operativos y detenciones "son una practica habitual por el incumplimiento de la ley de faltas".



Explicó que ante estas situaciones de pasajeros que no pagan sus boletos, los policías deben responder conforme a la ley que indica que la persona debe ser bajada de la unidad y llevada a la Comisaría.



Explicó que una persona puede ser detenida y permanecer en un calabozo durante 24 horas mientras se verifica si tiene antecedentes o medidas pendientes en la provincia o en el país.



Sobre el avance de esta investigación, Puertas señaló que si se abre definitivamente un sumario con algún acusado, el caso debe resolverse antes de fin de año, de lo contrario en octubre se archivará.