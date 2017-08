Intentaron balear al hijo del periodista Luis Otero

El hijo del periodista Luis Otero fue atacado esta madrugada por cuatro delincuentes en el partido bonaerense de Avellaneda, donde tras robarle todas sus pertenencias le dispararon "a centímetros de la cabeza" pero fallaron en el blanco y de milagro el joven salvó su vida.





El hecho ocurrió en el cruce de las calle Italia y Sargento Cabral, donde el hijo del periodista se encontraba junto con amigos cuando fue sorprendido por cuatro delincuentes que se trasladaban a bordo de un Volkswagen Fox gris.









En su cuenta de Twitter, Luis Otero di a conocer el hecho sufrido por su hijo y dijo: "Inseguridad en carne propia. Le dispararon en la cabeza a mi hijo. Por milagro la bala se desvió. Avellaneda. Fox gris OIV 916 andan sueltos".





"Los asaltan, les entregan todo y cuando se van le pusieron el arma a centímetros de su cabeza y disparan. Él se cae, la bala salió pero de milagro no lo mató", indicó.





El episodio ocurrió a metros de un restaurante, donde a fines de abril mataron a un policía retirado que intentó evitar un asalto.





"A otro amigo le dispararon en las piernas, pero no le dieron. Como se cayeron al piso, los delincuentes creyeron que estaban muertos", agregó Otero.





Aseguró que su hijo y sus amigos "le entregaron todo lo que tenían" y remarcó: "Cero resistencia".





"La Bonaerense llegó rápido cuando hicimos el llamado. No había presencia policial en el lugar", precisó.





Mencionó que los delincuentes "estaban muy bien vestido, con gorras y pistolas 9 milímetros".





Tras reunirse con su hijo, el periodista le dijo: "Volviste a nacer".





Asimismo, recordó que se trata del tercer episodio que le tocó vivir, aunque éste fue el más violento.





"Luisito está muy asustado y nosotros damos gracias a Dios que no le haya pasado nada. Yo vivo en Avellaneda desde que nací y no me voy a mudar, porque esta es mi casa, aunque me gustaría vivir mejor", añadió.